Acque e rifiuti: torna il controllo della Goletta dei laghi

La campagna Goletta dei laghi sulle acque del Lago Maggiore

Goletta dei Laghi arriva sui bacini del Varesotto. L’equipaggio, dopo aver analizzato il Sebino e il Lario, oggi ha prelevato campioni di acqua del Ceresio, mentre domani, sabato 8 luglio, lavorerà sul Verbano, sia sulla sponda lombarda che su quella piemontese, prelevando l’acqua in punti considerati sensibili per l’elevata attività antropica e per l’affluenza di scarichi civili.

Grazie al laboratorio mobile allestito a Dormelletto (NO), i tecnici dell’associazione nelle prossime ore analizzeranno i campioni prelevati, ricercando inquinamento batteriologico di origine fecale, secondo quanto previsto dalla normativa, per poi confrontare i risultati con i dati registrati negli anni precedenti. Anche quest’anno è a disposizione dei cittadini il servizio di segnalazione di SOS Goletta*, attraverso il quale far pervenire le proprie segnalazioni relative a scarichi abusivi o non depurati (www.legambiente/golettaverde.it).

Sabato, domenica e lunedì l’equipaggio si dedicherà al monitoraggio delle microplastiche. L’indagine sulle microlitter, intrapresa per la prima volta in Italia sui laghi l’anno scorso, in collaborazione con ENEA (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), in questa edizione riguarderà non solo le acque del centro lago, ma anche i corsi immissari ed emissari, quali il Toce e il Ticino, così da ottenere ulteriori informazioni sulle caratteristiche del fenomeno. Il monitoraggio è condotto attraverso l’utilizzo di uno speciale strumento per la raccolta di campioni: una manta con una rete a maglia ultrafine che trattiene le micro particelle, poi analizzate in laboratorio.

Un’altra novità introdotta quest’anno nella campagna di Goletta dei Laghi riguarda la mobilitazione dei volontari in azioni di citizen science, quali la raccolta dati sui rifiuti accumulati sulle spiagge lacustri. Domani, sabato 8 luglio, alle ore 10,30 alle 13 i volontari saranno coinvolti nella raccolta dei rifiuti sulla Spiaggia del Fortino a Laveno, in collaborazione con il Comune di Laveno (VA). I materiali verranno poi catalogati e analizzati dai tecnici di Legambiente per la caratterizzazione della composizione. Altre attività di raccolta di lake beach litter sarà domenica dalle 14 alle 16 all’Isola dei Pescatori.

Goletta dei laghi partecipa all’evento internazionale BIG JUMP European Lake&River Swimming Day. Domenica 9 luglio alle ore 15 i cittadini di tutta Europa si tufferanno in contemporanea nei laghi e fiumi. L’equipaggio di Goletta in collaborazione con il circolo locale di Legambiente VCO “il Brutto Anatroccolo” salterà all’Isola Pescatori, nell’arcipelago delle Borromeee. Alle ore 16 presso la sala della Pro Loco ci sarà la presentazione del progetto ideato per il bando Cariplo Isola Resiliente – Recupero ambientale e sociale di una identità lacuale. Interverranno: Gianni Gilberto Ottolini, Professore ordinario del Politecnico di Milano e Fabio Dovana, presidente di Legambiente Piemonte.

Lunedì 10 luglio i tecnici della Goletta campioneranno le acque in centro lago per rilevare la presenza di microplastiche. Il monitoraggio sarà effettuato trainando da sponda a sponda la manta, lo speciale strumento a maglia ultrafine per il filtraggio dell’acqua, dalla barca a vela.

Mercoledì 12 a Varese saranno presentati i risultati del monitoraggio scientifico sul Verbano per quanto riguarda la sponda piemontese del lago.

Sempre martedì 11 alle ore 11 a Lavena Ponte Tresa presso la Sala Vecchia Rimessa Tram saranno illustrati i risultati del monitoraggio microbiologico del Ceresio. Saranno presenti: Barbara Meggetto presidente di Legambiente Lombardia, Stefania Di Vito responsabile delle attività scientifiche di Goletta dei Laghi, Sergio Franzosi presidente Legambiente Valceresio, Massimo Mastromarino sindaco di Lavena Ponte Tresa, Jenny Santi sindaco di Porto Ceresio, Fabio Zucconelli sindaco di Brusimpiano, Pasqualino d’Agostino assessore alle politiche ambientali e Marcello Lesina Martinelli delegato all’ecologia.