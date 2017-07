Acrobati, sport ed escursioni con il Bielmonte Outdoor Festival

Un fine settimana di successo quello appena trascorso all’Oasi Zegna, dove si è tenuto il Bielmonte Outoor Festival per tutta la giornata di domenica. Una manifestazione che si ripeterà anche domenica 23 luglio con un intenso programma dedicato a tutta la famiglia.

Lo staff degli Organizzatori Amici dell’Oasi e i professionisti dell’outdoor, le guide, gli istruttori infatti, sono pronti ad accompagnare gli appassionati di sport e più in generale di montagna alla scoperta dell’Oasi Zegna e dei valori che lo sport all’aria aperta trasmette.

Il festival riunisce tantissime discipline sportive presenti sul territorio biellese e consente agli ospiti, grazie alla modularità del programma, la possibilità di praticare attività già conosciute e non, soprattutto in formato “mini” per bambini. Un’ulteriore dimostrazione che la collaborazione tra tanti operatori è la formula vincente per promuovere il turismo biellese.

Il prossimo appuntamento con il Bielmonte Outdoor Festival è domenica 23 luglio con nuove attrazioni tra cui gli spettacoli del Circo Arte di Strada e la Squadra Nazionale Arcieri Paralimpica con atleti medaglisti, e divertenti laboratori per bambini per imparare a impastare torte e dolci e un’anteprima BOF.

Per sportivi sarà possibile praticare: Nordic Walking, Trekking e passeggiate con le guide naturalistiche, MTB Discover Oasi Zegna, Equitazione, Golf, Baby Camp Multi Sport, campo pratica MTB, scuola calcio, scherma, basket, torneo di Beachvolley, Rugby, Ginnastica ritmica, divertimento, esibizioni e laboratori per bambini, acrojump, Rolba Run, Bungee Run, Baby Park, automodellismo, laboratori montessoriani, laboratori di aquilonismo. Per gli appassionati di yoga ci sarà il risveglio del corpo e pomeridiano, defaticante per un buon recupero psicofisico.

Sabato 22 luglio con il Concerto di Fisarmoniche con divertenti brani popolari e musica da ballo e “Cuochi in Marca”, una cena benefica al Rifugio Monte Marca a favore dell’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella per l’acquisto di un Arco a C per una radiologia interventistica da inserire nel Nuovo Ospedale degli Infermi del capoluogo Biellese (Info e prenotazioni Rifugio Monte Marca tel. 334.3765806).

La prima delle due domeniche in programma (la prossima sarà il 23 luglio) è stata un successo con oltre 3.000 partecipanti e 1.350 biglietti gratuiti staccati.

Un successo anche della rete: il traffico generato dai social ha

raggiunto oltre 180.000 utenti.

Il programma completo di domenica 23 luglio è online su www.bielmonteoutdoorfestival.com.