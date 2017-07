Addio a Giancarlo Murgia, uomo della buona e bella politica

partito democratico bandiera

Il saluto della direzione del Pd di Busto Arsizio a Giancarlo Murgia, storico militante che se ne è andato nella notte tra sabato29 e domenica 30 luglio

Quando i partiti sembrano sempre meno comunità, e sempre di più luoghi di scontro e inimicizie, il circolo di Busto Arsizio vorrebbe dire che non è così. Nella notte di sabato è mancato l’amico e compagno Giancarlo Murgia.

Gli iscritti e i militanti si stringono alla moglie e ai figli, ai nipoti, con immenso affetto. Giancarlo non è stato fortunato. Ci lascia presto , dopo aver combattuto tante battaglie con le malattie. Però non ha fatto mai mancare la sua presenza, le sue idee, la sua voglia di esserci.

Una vita spesa a lavorare, quando poteva, per il PCI, il PDS, i Ds e poi il PD. In maggioranza o in minoranza, ma pacato, ragionevole e dialogante, ha influito positivamente su tanti di noi. Vogliamo ricordarlo con un comunicato. Un uomo della buona e bella politica. Un uomo buono e corretto. Un militante nel senso più altro del termine.

Ciao Giancarlo Murgia. Che il tuo esempio ci guidi.

Direzione Pd Busto Arsizio