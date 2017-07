Addio a Giorgio Garagnani, storico sindaco di Germignaga

Foto varie

Instancabile amministratore, sempre presente come attento osservatore delle vicende locali persino dopo il male che l’aveva colpito qualche anno fa obbligandolo a lasciare l’attività politica: Giorgio Garagnani era questo.

Esempio per il territorio, si è spento questa notte nella sua casa di Germignaga ad un passo dagli 81 anni.

Lascia la moglie Rita e i suoi tre figli.

La notizia si è rapidamente diffusa in paese questa mattina, lunedì 24 luglio e ha colpito profondamente la comunità, attaccata a questa figura.

«È stato un punto di riferimento per tutti noi – lo ricorda il primo cittadino Marco Fazio – . Giorgio lo ricordo come “il” sindaco. Con la sua esperienza ha fatto moltissimo per il paese: se Germignaga è così, oggi, lo si deve a quanto fatto da lui negli anni passati, dall’asilo nido alla scuola media, ai lavori del lungolago, incominciati sotto la sua amministrazione. Una grane perdita, davvero».

Fazio ricorda ancora la forza di quest’uomo, che fino all’ultimo è stato attento molto legato ai fatti e alla politica locale.

Vicino al Psi, ha seguito l’andamento dell’ultima campagna elettorale: «Lo salutavo ogni mattina durante la corsa delle ultime amministrative: seduto al suo bar, coi giornali tra le mani. È lui la prima persona che ho incontrato e abbracciato dopo la vittoria».

A breve verrà fissata la data dei funerali, il corteo funebre partirà probabilmente dal municipio.