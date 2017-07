Addio a Luigi Moioli, se n’è andato sul suo camper

Lo avevamo intervistato pochi giorni fa, era il 9 giugno, nel suo fidato camper a Gavirate. Luigi Moioli (foto), gallaratese di 77 anni, è scomparso e a darne notizia è la nipote Debora che ci ha scritto.

Ho visto che il 9giugno avevate intervistato il mio nonno Luigi Moioli , l’uomo con il camper che da Gallarate si spostava per villeggiatura a Gavirate. Volevo avvisarvi che con molto dispiacere e amarezza che mio nonno non ce l’ha fatta. Era in vacanza in un campeggio a Gravellona Toce con la nonna quando è deceduto sul suo camper in seguito ad un arresto cardiaco . Sembra destino che doveva andarsene sul suo camper.