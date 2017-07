Agende rosse, il viaggio continua

Alla fine la staffetta ciclistica Milano – Palermo per consegnare l’agenda rossa di Paolo Borsellino è diventata anche veleggiata e colpo di scherma, gara sportiva in senso lato per la forza con cui i campioni delle diverse discipline salutano questa iniziativa che ben si combina anche con la cultura e l’impegno contro la criminalità organizzata.

Tra i corridori abbiamo imparato a conoscere Matteo Picchetti De Lillo che con alcuni video racconta le sue giornate in sella alla bici per conoscere l’Italia che dice “no” alla mafia e “si” alla legalità.

Foto varie

«Ieri abbiamo dormito in un immobile sequestrato alla mafia», racconta Matteo.

Poi la partenza da Roma con Raimondo Cappa, campione del mondo barca 1987 e 1989 e con l’onorevole Giulia Sarti.

CICLOSTAFFETTA: IL PROGETTO