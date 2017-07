Agenzia farmaco, M5S: “Bene per l’indotto ma pretendiamo trasparenza e controlli”

m5s grillini bandiera

“Ci rallegra apprendere che Milano sia una delle città candidate ad ospitare un’agenzia europea. L’ipotesi che l’agenzia del farmaco arrivi in Italia rappresenta un’opportunità di crescita per il capoluogo lombardo, che cerca il riscatto dopo la deludente gestione Expo”, così Andrea Fiasconaro, capogruppo del movimento 5 Stelle Lombardia.

“Non ci aspettiamo numeri d’effetto per quello che sarà un indotto economico ridotto, però è pur sempre un’occasione che va colta. Così come crediamo sia questa una grande opportunità per far luce sulle gestioni poco trasparenti delle agenzie europee che da sempre il movimento 5 Stelle denuncia.

Se Ema arriverà a Milano dovrà operare in piena trasparenza e indipendenza scientifica per l’interesse generale, a differenza di EFSA a Parma, evitando qualsiasi conflitto di interesse con le numerose aziende che operano nel settore”.