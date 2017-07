Agenzia formativa, Vincenzi risponde alle minoranze

Il sindaco Gunnar Vincenzi

Pubblichiamo la nota del presidente della Provincia di Varese Gunnar Vincenzi rivolta nei riguardi dei capigruppo di minoranza

Gentilissimi Capigruppo Riganti, Longhin e Ginelli,

la vostra richiesta di convocazione di Consiglio straordinario sui temi del personale protocollata il 3 luglio comportava la convocazione di un Consiglio nel periodo estivo.

Questo vi è stato segnalato nella commissione affari istituzionali del 13 luglio e anche dal Vicepresidente Magrini. La nostra proposta è stata di spostare tutto all’inizio del mese di settembre, proprio per evitare eventuali strumentalizzazioni che non fanno certo bene al personale dell’Ente. Da parte vostra, però, non sono arrivate disponibilità in questo senso, anzi, reiterate e continue richieste di convocazione.

Detto questo, mi è difficile comprendere come la vostra richiesta di una riunione dei capigruppo “che abbia come fine la possibilità di trovare una soluzione condivisa sul tema del personale” pervenuta via mail ieri mattina possa essere seguita, l’ora immediatamente successiva, da una conferenza stampa in cui la mia Amministrazione viene da voi attaccata proprio sullo stesso tema.

Questi atteggiamenti rischiano di spostare una corretta dialettica istituzionale su un piano tutto di polemica politica e partitica che a me è sempre stata estranea e che voglio respingere.

Sinceramente, faccio un po’ fatica a capire quale sia la vostra proposta di mediazione costruttiva sulle tematiche relative al personale in vista del Consiglio di lunedì, in cui non sono all’ordine del giorno determinazioni sull’argomento (tanto più che il Consiglio non ha competenza in materia) ma, come da vostra richiesta, un dibattito e la votazione della vostra mozione. A fronte di tutte le vostre richieste, sono ancora più perplesso di quanto accaduto, o meglio, non accaduto, nella commissione del 13 luglio: la seduta, convocata ad hoc alla presenza dei vertici dell’Agenzia formativa, del Consigliere delegato alla formazione Bertocchi e del Direttore generale della Provincia per presentare e approfondire il bilancio dell’Agenzia con annesso il delicato tema del personale, ha visto i consiglieri di minoranza lasciare la sala immediatamente dopo la fine della relazione della Presidente dell’Agenzia Rossignoli, senza porre domande, né cercando interlocuzioni, né avanzando alcuna proposta.

Le commissioni sono il luogo istituzionale in cui si affrontano nel dettaglio le questioni e si costruiscono percorsi condivisi, non certo le conferenze stampa.

Detto questo, però, nello spirito di massima collaborazione, non posso che accogliere la vostra richiesta di una riunione dei capigruppo (per lunedì alle ore 19.45 in sala Ortelli).

Concludo comunque ricordandovi che i punti sul personale sono stati inseriti all’ordine del giorno come da vostra formale richiesta ai sensi dell’art. 42 del Regolamento del Consiglio provinciale. Pertanto, la discussione, il rinvio o il ritiro degli stessi non è nelle disponibilità del Presidente o dei gruppi di maggioranza ma in capo ai richiedenti cioè i Capigruppo di minoranza.

In questo senso, resto quindi in attesa di una vostra formale comunicazione, perché la pubblica amministrazione si esprime attraverso gli atti e non tramite conferenza stampa.

Cordiali saluti

Il Presidente

Gunnar Vincenzi