Agosto e settembre al Campo Estivo

Campi Estivi 2017

Le vacanze estive sono al giro di boa, inizia agosto, il mese delle aziende e dei negozi col cartello “chiusi per ferie”, quando i lavoratori possono godere di qualche giorno di meritato riposo.

Quando però le aziende e i negozi torneranno ad alzare la saracinesca, per molti genitori inizierà un periodo un po’ complicato, dove i bambini sono ancora a casa, le scuole sono chiuse e non sempre i nonni sono vicini o disponibili a fare da baby sitter.

Prima della fine dell’anno scolastico vi avevamo segnalato alcuni campi estivi tra cui scegliere per iscrivere i vostri bambini e ragazzi e ora vogliamo restringere il campo a quei campi estivi che saranno aperti tutto il mese di agosto, qualche settimana ad agosto o la prima settimana di settembre e che accompagneranno con i loro programmi, le giornate dei piccoli, fino all’inizio dell’anno scolastico.

Insomma: “navigate” e troverete senz’altro il posto giusto e le persone adatte a cui affidare il vostro bambino, per fargli trascorrere giornate indimenticabili dove stringere nuove amicizie, divertirsi e imparare tante cose.

Se state organizzando un campo estivo a cavallo tra agosto e settembre e se volete promuoverlo, non esitate a contattarci chiamando lo 0332 873168 o scrivendo a divisionebusiness@varesenews.it

Super Estate

c/o Piscina di Saronno

Via Miola 5

Tel. 02 25548010

Magica Estate

c/o Piscina di Solbiate Olona

Piazzale dello Sport 2 (ang. via Ortigara)

Tel. 0331 1351248

Enjoy Camp Estate 2017

c/o Tennis Club Casciago

Via Matteotti 84, Casciago

Tel. 345 2549024

E…State Insieme

c/o Centro Sportivo “F. Maroni”

Via Olimpiadi, Induno Olona

Tel. 349 4216521 (Enrico)

Enjoy Camp Estate 2017

c/o Centro Sportivo La Talpa di Gavirate

Viale dello Sport, 26

Tel. 345 2549024

Pingu’s English Summer Camp 2017

Via Cavour 12, Varese

Tel. 0332 1765400

Cell. 392 9731917

Pingu’s English Summer Camp 2017

Via Vespri Siciliani 1, Busto Arsizio

Tel. 0331 1711210

Cell. 366 2792126

Ecobaleno Sport Camp

c/o Collegio Rotondi, Gorla Minore

c/o Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza

c/o Idea Verde Village, Olgiate Olona

c/o Ente Morale di San Vittore Olona

c/o Scuola dei Ronchi a Gallarate

c/o Minigolf di Varese

Tel. 0331 1710846 (Segreteria Associazione Sportpiù)

Natives, l’avventura di essere indiani d’America

c/o Palazzetto dello Sport

Via Gasparotto, Malnate

Tel. 0332 429219 (Associazione “La Miniera di Giove”)

CreAvventura, Campo Estivo 2017

c/o Scuola Primaria “D. Alighieri” di Albizzate

Tel. 349 3281029 (Associazione Progetto Zattera)

Estate da sBALLO – Summer Dance Camp Besozzo

c/o Scuola di Danza360

Via Michelino Da Besozzo, 3/b

Tel. 346 6132800