Ai Venerdì del Villagio la storia randagia di “Vita da Gatto”

busto arsizio varie

Questa sera, venerdì, penultimo appuntamento al cortile di via Pozzi con I venerdì del Villaggio, organizzato della cooperativa sociale “Il villaggio in città” in via Pozzi, 3 a Busto.

Dalle ore 19.30 sarà aperto lo stand gastronomico del Villaggio. Ad anticipare lo spettacolo, Lino Pinna presenterà il suo ultimo libro: “Tutta un’altra storia – Le incredibili avventure televisive di Fulvio Pappetti”.

Alle h 21.00 sarà la narrazione di Ferruccio Filipazzi, gradito ritorno, ad accompagnare grandi e piccini dentro “La vita da gatto”, storia randagia di lotta e di crescita. Insomma, storia di vita. Un gradito ritorno di Ferruccio con uno spettacolo di racconto, essenziale e dal profumo metropolitano e pure antico, firmato nell’allestimento da altri due grandi del Teatro e della miglior televisione per i ragazzi: Tinin Mantegazza e Natale Panaro.

Ferruccio è artista di lungo corso, che ha attraversato la miglior storia del Teatro italiano e del Teatro Ragazzi. Attore e raccontatore di storie ne è anche ‘cantore’. Queste sua varie ed alte competenze l’hanno accompagnato in Italia e all’estero con il Teatro Stabile di Torino fino al Buratto e a Sala Fontana di Milano. Fra i suoi incontri per la scena Nanda Pivano, Dacia Maraini, Pinin Carpi e altra fitta ed importante schiera. Prosegue da diversi lustri e con sempre rinnovata verve la sua attività.