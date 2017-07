Aimetti e Bellaria contro la Lega: “Sull’accoglienza solo speculazioni”

Foto varie

Le dichiarazioni del consigliere provinciale leghista Giuseppe Longhin hanno provocato la ferma reazione dei due sindaci di centrosinistra Silvio Aimetti, di Comerio, e Stefano Bellaria, di Somma Lombardo.

«Le dichiarazioni rilasciate dal capogruppo leghista Longhin sono qualunquiste ed approssimative – ha detto il sindaco Bellaria – . I sindaci Civici e Democratici che ben conosco stanno affrontando con serietà l’emergenza richiedenti asilo. Ciascuno sta facendo la propria parte per prevenire problemi e favorire una, ancorché temporanea, permanenza degli asilanti sul proprio territorio. Per questo motivo si permettono di far sentire la propria voce. Perché chi, a differenza di altri, si rimbocca le maniche ha tutto il diritto di far notare quando la misura è colma. Altri preferiscono voltare la faccia o speculare su un tema così delicato pur di acchiappare qualche voto».

Sempre in giornata gli ha fatto eco il collega di Comerio: «essendo stato citato come un sindaco che è favorevole “ad una accoglienza assoluta e senza limiti”, vorrei precisare che la mia posizione è da sempre basata su una accoglienza diffusa e per piccoli gruppi, coinvolgendo queste persone in lavori socialmente utili, facendo studiare loro l’italiano, coinvolgendoli nella vita delle nostre Comunità permettendo un reciproco accrescimento – ha spiegato il sindaco Silvio Aimetti -. Questa modalità permette di evitare la speculazione di alcuni operatori che al contrario, a causa dell’approccio leghista, stanno in alcuni casi guadagnando dei soldi senza realizzare dei veri progetti di accoglienza che invece ricordo possono creare dei posti di lavoro per dei giovani Italiani (circa uno ogni 15 richiedenti asilo). La posizione di Longhini e della lega, oltre ad essere largamente propagandistica al riguardo dell’accoglienza , non propone alcuna soluzione concreta per i cittadini Italiani che si trovano in situazione di difficoltà, questi sono i fatti».

«Noi da quando amministriamo la città – ha proseguito il sindaco Stefano Bellaria – abbiamo cercato, insieme alle numerose associazioni Sommesi che ringraziamo, di rendere il più proficua possibile (per loro e per la nostra comunità) la permanenza in città dei richiedenti asilo. Molti sono impegnati in piccole attività di pulizia e manutenzione o di supporto all’organizzazione di sagre o manifestazioni culturali e sportive. Il nostro Paese si migliora facendo il proprio dovere giorno dopo giorno. Da che mondo è mondo i parolai non hanno mai cambiato alcunché».