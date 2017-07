Al centro ippico Equihariel si festeggia l’amazzone Marinelli

Per l’equitazione varesina la vittoria dell’amazzone Angelica Marinelli, prima classificata su Tullibards “Tea for two” nel Campionato italiano Pony Combinata 2017 svoltosi a Cervia, è stata una grande soddisfazione. Sabato 8 luglio alle 12 presso il centro ippico “Equihariel” in via San Sepolcro a Ternate , in collaborazione con il Riding Club di Casorate Sempione, si festeggerà la vittoria con Angelica Marinelli e il tecnico federale Melania Tognella che racconteranno agli ospiti l’impresa compiuta a Cervia. (foto di repertorio)