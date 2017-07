Al cinema per il documentario dedicato a Paolo Rindi

Foto varie

Le dolci note del pianoforte che fanno da contrasto alla solo apparente asprezza della montagna, che scavano nei ricordi di tanti che hanno avuto a che fare con Paolo, Paolo Rindi, il giovane morto nell’inverno del 2016 in Val Grande.

Lì, in quei luoghi di silenzio e vita, c’era un legame stretto fra tre amici, oggi raccontato in una pellicola realizzata da Giacomo Coerezza che si potrà ammirare sul grande schermo il prossimo 11 luglio al Multisala Impero Varese in due diverse proiezioni.

Sarà una serata dove si troveranno tanti amici di Paolo, e che servirà a conoscere i luoghi e forse a guardare dentro e da vicino una generazione ancora attaccata a cose semplici ma profonde, come la natura.

“Tre – un ritorno” è un documentario che racconta un’attraversata della Val Grande dopo la scomparsa di Paolo Rindi, ripercorrendone i luoghi e gli avvenimenti fondamentali per tre amici. Una riflessione sull’amicizia, sul viaggio, sul silenzio ed il superamento di una perdita.

«Un omaggio e al tempo stesso una riflessione dedicata a Paolo Rindi – spiega l’amico Giacomo Coerezza – . La possibilità di proiettare un lavoro indipendente è inestimabile, data la difficoltà di distribuzione di progetti di questo tipo. L’evento è soprattutto rivolto a far conoscere la storia di Paolo e al tempo stesso mostrare un progetto fortemente sentito dagli amici, ma con un approccio documentaristico».

Il documentario è stato ideato, diretto e montato da Giacomo Coerezza. La fotografia è di Gabriele Miotto. Le musiche di Patrizio Pedotti.

L’entrata all’evento è gratuita e ci sarà spazio per una discussione post-film.

Gli orari sono: 11 luglio ore 20:10 e seconda proiezione ore 21:10