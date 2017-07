Al cinema torna Spider-Man

cinema film pellicole locandine

Spider-Man- Homecoming uscirà il 6 luglio nei cinema italiani. Dopo il suo debutto in Captain America: Civil War, Spiderman può contare su una nuova pellicola da protagonista. Peter Parker (Tom Holland) ormai si sente parte degli Avengers ed è impaziente di evadere dal contesto cittadino in cui si trova.

Il suo modello, Tony Stark (Robert Downey, Jr.) ha preso il ragazzo sotto la sua ala protettiva, ma non è a conoscenza delle imprese in cui quotidianamente Peter affronta nemici pericolosi senza troppo badare ai rischi enormi che corre in prima persona. Quando però un nuovo avversario, che si fa chiamare Avvoltoio (Michael Keaton) minaccerà la sua famiglia, il giovane super eroe dovrà ragionare e muoversi con estrema prudenza.

Azione e adrenalina garantite con Shin Godzilla, remake prodotto dalla storica casa di produzione Toho, al cinema dal 3 luglio. Una fontana d’acqua dall’aspetto misterioso erutta all’improvviso, seminando il panico tra gli abitanti di una cittadina giapponese. Un funzionario del Governo si insospettisce per l’attività vulcanica fuori dal comune e capisce di aver ragione quando una creatura mostruosa emersa dal profondo della Terra diffonde il terrore in città.