Al Forum di Assago 15mila Testimoni di Geova

Foto varie

Erano più di 15.000 questo fine settimana i presenti al congresso dei Testimoni di Geova dal tema “Non ti arrendere!” al Forum di Assago, oltre ai circa 35.000 collegati via cavo da altre città italiane.

Più di 2.000 provenivano da diverse zone della provincia di Varese, tra cui Gallarate, Malnate, Tradate e Saronno.

Molti gli argomenti trattati. I capifamiglia e i genitori hanno ricevuto consigli utili per affrontare la crisi odierna e per proteggere i figli dagli abusi e dai potenziali pericoli di Internet. È stato inoltre spiegato come affrontare le ingiustizie, una lunga malattia o la vecchiaia e la morte di una persona a cui si voleva bene.

Solo ad Assago 75 i nuovi battezzati, tra i quali molti giovani.

Il programma si è svolto attraverso numerosi video, interviste e un film che hanno contribuito in misura importante all’approfondimento del tema del congresso.