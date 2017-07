Al “Maggiore” una stagione di eventi

Tempo libero generica

Prenderà il via a ottobre la stagione invernale 2017-2018 del Centro Eventi IL MAGGIORE, lo splendido centro polifunzionale di Verbania, costruito sulle rive del Lago Maggiore.

Il primo appuntamento è previsto per il 15 ottobre con il concerto di pianoforte solo del pianista russo GRIGORY SOKOLOV; si susseguiranno poi una serie di serate uniche, dedicate al meglio della musica dal vivo, alla danza e alle esibizioni di prosa e comici.

«Questa seconda stagione al “Maggiore” – afferma il sindaco di Verbania Silvia Marchionini – vuole ripetere il successo, di pubblico e di critica, di quella che ha inaugurato il nuovo teatro e che ci ha permesso di raggiungere obiettivi inattesi e positivi. È stato un atto di coraggio aprire “l’ex Cem”, lo sapevamo, ma i risultati acquisiti ci rendono fiduciosi per il suo futuro di crescita. Proponiamo un cartellone allettante, vario, ampio ed equilibrato grazie all’esperienza e alla competenza della direttrice artistica Renata Rapetti. Dalla musica classica con il grande pianista Grigory Sokolov al maestro del violino Uto Ughi, dai balletti al teatro tra dramma e comicità, con nomi come Nino Frassica, Alessandro Gassman, Luca Barbaraeschi, Chiara Noschese, Gene Gnocchi, Violante Placido, Geppi Cucciari e molto altro. Ora ci aspettiamo, come è stato per la prima stagione, un riscontro positivo del pubblico, aderendo alla campagna abbonamenti a costi davvero contenuti».

Questi tutti i prossimi appuntamenti del ricco calendario della stagione invernale 2017-2018 del Centro Eventi Il Maggiore (via San bernardino, 49).

Domenica 15 ottobre, ore 21.00

Concerto GRIGORY SOKOLOV, pianoforte solo

Sabato 21 ottobre, ore 21.00

NINO FRASSICA & Los Plaggers Band

Mercoledì 31 ottobre, ore 21.00

“IL NOME DELLA ROSA” di Umberto Eco – regia e adattamento di Leo Muscato

Domenica 12 novembre, ore 21.00

FRANCO BRANCIAROLI in “MEDEA” di Euripide – regia di Luca Ronconi, ripresa da Daniele Salvo

Domenica 19 novembre, ore 16.00

COLLECTIF PETIT TRAVERS in NUIT Circo Contemporaneo

Sabato 25 novembre, ore 21.00

PAOLO CEVOLI in “LA BIBBIA” raccontata nel modo di Paolo Cevoli

Lunedì 4 dicembre, ore 21.00

LUCA BARBARESCHI e CHIARA NOSCHESE in “ANATRA ALL’ARANCIA” di William Douglas Home

Sabato 16 dicembre, ore 21.00

COMPAGNIA EGRIBIANCO DANZA in “OMAGGIO A VASLAV NIJINSKI”

Mercoledì 20 dicembre, ore 21.00

ORTA FESTIVAL ENSEMBLE con il concerto di Natale “DES PAS SUR LA NEIGE…”

Martedì 16 gennaio 2018, ore 21.00

UTO UGHI e BRUNO CANINO duo violino e pianoforte

Giovedì 18 gennaio, ore 21.00

FRANCESCO PICCOLO in “MOMENTI DI TRASCURABILE (IN)FELICITÀ”

Lunedì 22 gennaio, ore 21.00

MICHELE PLACIDO e ANNA BONAJUTO in “PICCOLI CRIMINI CONIUGALI” di Emmanuel Schmitt

Sabato 27 gennaio, ore 21.00

“LA VEDOVA ALLEGRA” operetta con musica di Franz Lehár

Mercoledì 31 gennaio, ore 21.00

GENE GNOCCHI in “IL PROCACCIATORE”

Sabato 3 febbraio, ore 21.00

BallettO di ToscanA jr in “BELLA ADDORMENTATA”

Martedì 20 febbraio, ore 21.00

STEFANO FRESI, GIORGIO PASOTTI, VIOLANTE PLACIDO e PAOLO RUFFINI in “SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE” – regia di Massimiliano Bruno

Venerdì 9 marzo, ore 21.00

GEPPI CUCCIARI in “PERFETTA”

Sabato 17 marzo, ore 21.00

COMPAGNIA EGRIBIANCO DANZA in “LIFE”

Mercoledì 28 marzo, ore 21.00

ANTONIO ORNANO in “CROSTATINA STAND UP”

Venerdì 6 aprile, ore 21.00

ORTA FESTIVAL ENSEMBLE

ALEKSANDAR MADZAR pianoforte e ENSEMBLE FLORESTAN UND EUSEBIUS

Domenica 8 aprile, ore 21.00

“QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL CUCULO” – uno spettacolo di ALESSANDRO GASSMAN

Martedì e mercoledì 17 e 18 aprile, ore 21.00

I LEGNANESI in “COLOMBO…SI NASCE”

Domenica 13 maggio, ore 21.00

COMPAGNIA EGRIBIANCO DANZA in “MEMORIE DI PIETRA” – installazioni

www.ilmaggioverbania.it

Città di Verbania: URP Ufficio Relazioni col Pubblico – 0323 542202

IAT Informazione e Accoglienza Turistica – 0323 503249/333 9330083