Al Mugello sorride De Castro, piazzati Magnoni e Marchetti

Carboni-Marchetti (Nova Race,Ginetta G55-GT4 CS #207) .

Tappa importante nel campionato italiano Gran Turismo (CIGT) di automobilismo: nello scorso fine settimana si è gareggiato al Mugello dove i piloti varesini di classe GTS hanno raccolto piazzamenti utili per la classifica ma senza vittorie.

Il circuito toscano ha infatti sorriso al legnanese Sabino De Castro che ha vinto entrambe le gare a bordo della Porsche Cayman della Ebimotors, risultati che lo hanno portato in vetta alla classifica ai danni di Luca Magnoni, pilota e team principal della Nova Race, a bordo di una Ginetta G55.

Magnoni, secondo in Gara1, è stato sfortunato in Gara2 quando è finito nella sabbia in un finale infuocato a causa di un incidente che ha coinvolto vetture di altre classi. L’esperto pilota Ginetta ha chiuso quindi sesto e ha perso la leadership del campionato, ora nelle mani del già citato De Castro.

Quelli del Mugello sono stati giorni utili per Alessandro Marchetti (foto in alto: AciSport), il rookie varesino della categoria al secondo impegno nel CIGT su un tracciato sul quale non aveva alcun precedente. «Giornate ottime per imparare e per aumentare il bagaglio di esperienza nonostante l’acquazzone di venerdì abbia impedito di fare i chilometri di cui avevo bisogno». Per Marchetti, che si è alternato sulla Ginetta numero 207 con il veneto Marchesini, un quarto e un quinto posto che lo portano in quinta posizione assoluta nonostante l’assenza del pilota varesini nei primi due appuntamenti stagionali. «Il risultato conta fino a un certo punto – conclude – la cosa più importante è stata battagliare sugli stessi tempi degli altri piloti e togliersi la soddisfazione di quei due sorpassi all’esterno del sabato, al “Correntaio”, che ci hanno fatto guadagnare due posizioni rispetto alle qualificazioni».

Il CIGT tornerà a metà settembre sul circuito “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, uno dei grandi teatri del motorismo nazionale, per molti anni palcoscenico anche per la Formula Uno.