Al Piede d’Oro c’è la “Corsa di mezza estate”

Piede d'oro Samarate 2017

Gara numero 19 della stagione per il circuito del Piede d’Oro Varese 2017: domenica 16 luglio l’appuntamento con il podismo è ad Abbiate Guazzone, frazione di Tradate, dove si disputerà la “Corsa di Mezza Estate” / 2° Trofeo Copicar.

Il percorso del “lungo” misura circa 10,5 chilometri, con la partenza che sarà data alle 8,30 in punto da piazza Unità d’Italia, che sarà sede anche dello striscione di arrivo.

I concorrenti che preferiscono disputare il percorso “corto” (obbligatorio per gli under 15) dovranno invece gareggiare sulla distanza dei 4,5 chilometri.

Come di consueto sarà disponibile anche la gara del “Mini-giro” per i più piccoli, di circa 1.500 metri, con via alle 8,35.

La gara tradatese è organizzata dal Gruppo Alpini di Abbiate Guazzone in collaborazione con i Maratoneti Tradate. Chi avesse bisogno di informazioni può contattare il numero di telefono 340 9282143 (Romolo) oppure l’indirizzo email lucamontonati@hotmail.it.

La “Corsa di Mezza Estate” sarà poi seguita, sul calendario del Piede d’Oro, dalla 39a Camminata di Sant’Anna che si disputerà sabato 22 (in serale) a Besozzo.