Al porticciolo di Capolago

Si raggiunge dalla ciclabile del lago di Varese, con una deviazione di non più di 50 metri, e porta a una vista speciale: è il porticciolo di Capolago, piccola perla da vedere.

Non è facilissimo trovarlo, ma in questi giorni in cui proprio li vicino c’è la festa degli alpini vale la pena fare una piccola deviazione “digestiva”.

Proprio di fronte all’entrata della festa degli alpini potete vederne l’entrata: dalla parte opposta dell’incrocio infatti c’è una grande sbarra di metallo, con a fianco una piccola indicazione turistica del porticciolo. E’ da li che bisogna inforcare il sentiero dritto che porta direttamente al porticciolo. Dopo pochi metri ci si ritrova davanti allo splendido spettacolo.

Naturalmente, meglio imboccare il sentiero dalla pista ciclabile: ricordiamo che la SP1, in quel tratto, ha una doppia linea continua.

LA POSIZIONE DEL POMNTILE DI CAPOLAGO SULLA MAPPA DI GOOGLE