Al Sacro Monte con i mezzi pubblici: corse potenziate per l’estate

Varie dai comuni

Il Sacro Monte apprezzato nella sua bellezza e in piena libertà. Libertà dall’auto, dai parcheggi, dal traffico. Da domenica 16 luglio, grazie alla collaborazione tra Comune di Varese e Autolinee Varesine, saranno raddoppiati i collegamenti dalla città sino al borgo mariano: « Da domenica 16 luglio – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Andrea Civati – le corse dalla fermata del palazzetto saranno ogni 15 minuti. Un servizio molto importante che mira a soddisfare tutte le richieste di varesini e turisti».

Dallo scorso anno, l’amministrazione cittadina ha dimostrato di credere molto nei collegamenti pubblici: « Abbiamo archiviato l’idea di un nuovo parcheggio alla Prima Cappella e iniziato a lavorare sul potenziamento dei servizi: pullman e funicolare. In quest’ottica si inquadra la decisione di mettere a pagamento i parcheggi della zona».

Tutte le domeniche, finchè durerà la bella stagione, le corse verso il sacro Monte saranno ogni 15 minuti. Con la funicolare operativa, il pullman arriverà alla stazione di interscambio : « Con i dati di gradimento sottomano – ha aggiunto Civati – valuteremo se e in quali modi proseguire il servizio».

Di certo, in un anno la funicolare ha aumentato il numero di trasporti: «Quando ci siamo insediati, aveva circa 20.000 utenti all’anno e un buco di bilancio preoccupante. Con una minima progettualità, abbiamo dimostrato che questo mezzo di trasporti piace: infatti, già a fine 2016 si erano guadagnati circa 10.000 trasporti. Oggi, contiamo già 20.000 utilizzi, un andamento che ci fa ben sperare in vista di quota 50.000 usi entro fine anno».

Il sistema integrato pullman-funicolare è utilizzato con grande successo per le serate del programma teatrale “Tra Sacro e Sacro Monte”: ad ogni appuntamento con il teatro alla terrazza, è stato pensato un servizio gratuito di bus navetta + funicolare che porta gli spettatori alla terrazza del borgo. Il pullman parte dal palazzetto, alla fermata posta all’incrocio tra via Manin e via Valverde, alle 19.30, alle 20.00 e alle 20.30. Il trasporto si completa con il viaggio in funicolare per l’ultimo tratto.

Dal 22 luglio, infine, la funicolare rimarrà aperta tutti i giorni sino al 27 agosto dalle 9.00 alle 19.30 e tutte le corse della linea C termineranno alla stazione di Vellone per favorire l’interscambio: il viaggio si effettua con un unico biglietto, anche con il titolo regionale “Io viaggio”. In vista della festa degli alpini nella settimana di Ferragosto, i collegamenti prevedono ulteriori novità che saranno annunciate sotto data.