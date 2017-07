Al via il Bielmonte Outdoor Festival con sport per tutti

Dopo il grande successo della scorsa edizione, torna il Bielmonte Outdoor Festival, dal 16 al 26 luglio, evento dedicato a tutta la famiglia e a chi vuole praticare sport all’aria aperta, che per la 4a edizione propone tantissime novità con una formula nuova, articolata su due domeniche consecutive e con attività differenti tra loro.

Bielmonte (1.482 s.l.m.), al centro dell’Oasi Zegna, è il luogo ideale per appassionati di sport, natura, divertimento, relax e buona cucina e offre un parterre erboso di oltre 5.000 mq con uno splendido panorama sulla Pianura Padana che per l’occasione diventa un dinamico Activity Village. In questo contesto, l’Associazione Amici dell’Oasi propone oltre 20 attività coordinate da istruttori, guide naturalistiche e professionisti anche con workshop esperienziali, esibizioni, entertainment e momenti di spensierato relax e benessere.

Per sportivi sarà possibile praticare: Nordic Walking, Trekking e passeggiate con le guide naturalistiche, MTB Discover Oasi Zegna, Equitazione, Golf, Baby Camp Multi Sport, campo pratica MTB, scuola calcio, scherma, basket, torneo di Beachvolley, Rugby, Ginnastica Artistica, divertimento, esibizioni e laboratori per bambini, acrojump, Rolba Run, Bungee Run, Baby Park, automodellismo, laboratori montessoriani, laboratori di aquilonismo.

Per gli appassionati di yoga ci sarà il risveglio del corpo e pomeridiano, defaticante per un buon recupero psicofisico.

Tra le attrazioni da non perdere in programma domenica 16 luglio torna al Bielmonte Outdoor Festival il Cirko Vertigo con un cast internazionale di interpreti che si alternerà nelle più elettrizzanti discipline del circo contemporaneo magistralmente diretti da registi di fama internazionale. L’appuntamento è in piazzetta per le ore 14, 30 e poi alle ore 17,00.

E tra un’attività e un’altra non possono mancare le pause gastronomiche a cura del Consorzio Turistico Oasi Zegna. Al centro del Village del Bielmonte Outdoor Festival è possibile gustare qualche salamella grigliata, costine, hamburger e patatine. Non troppo distante anche locande, ristoranti, rifugi, agriturismi con speciali proposte degustazioni e sapori del territorio. L’ingresso al Bielmonte Outdoor Festival e l’accesso a molte delle attività proposte è gratuito. Per saperne di più: www.bielmonteoutdoorfestival.com.

