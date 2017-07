Alberio: sui profughi insistiamo con la collaborazione con Croce Rossa

municipio comune gavirate facciata

Non serve aderire alle reti civiche dei sindaci. Non serve aderire alle reti Sprar: basta, sul locale, una buona collaborazione con operatori accreditati del settore.

Il sindaco di Gavirate Silvana Alberio risponde alla proposta di Gianni Lucchina, capo dell’opposizione in consiglio comunale che nella giornata di ieri aveva proposto l’adesione del comune del medio Verbano alla rete Civica dei sindaci per l’accoglienza «per far sentire di più la nostra voce».

L’intervento è arrivato all’indomani della notizia dell’arrivo in paese, nella palestra della scuola Stein, di 30 immigrati africani richiedenti asilo.

Il consigliere Lucchina si era espresso duramente contro quelle amministrazioni che rifiutano l’accoglienza, e che attaccano le scelte della Prefettura.

«Ben lungi da me volermela prendere con la prefettura – ha spiegato il sindaco Alberio nella sua risposta a distanza – . Voglio solo sottolineare come la situazione non è più da considerarsi emergenziale poiché sono anni che stiamo andando avanti in questa maniera».

E la proposta di aderire alla Rete Civica dei sindaci? «Devo dire che su questa partita avevamo già valutato l’adesione allo Sprar (il sistema di protezione dei rifugiati che coinvolge direttamente i comuni anziché lasciale in mano a società esterne ndr) ma abbiamo trovato un interlocutore serio che sa operare sul territorio come la Croce Rossa Italiana di Gavirate che si è nel tempo accreditata come soggetto di grande capacità ed ineccepibile dal punto di vista operativo. Si tratta di una collaborazione che dura oramai da un anno, da quando, cioè, l’anno scorso si trovarono a gestire l’arrivo di alcuni migranti sempre nella palestra delle scuole».

«Noi crediamo – conclude Alberio – sia piuttosto importante avere interlocutori seri e credibili sul territorio capaci di dare risultati, che trovare altre soluzioni. Il nostro obiettivo è avere una collaborazione fattiva per risolvere i problemi nel nostro paese».