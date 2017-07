Alessia, tornata in Italia per fare la “vinivendola”

A 33 anni, e dopo dodici anni in giro per l’Europa – soprattutto in Spagna – Alessia ha deciso di tornare in Italia per fare la “Vinivendola”.

Cosi si chiama infatti il negozio che da circa tre mesi gestisce in viale Milano a Varese: «Sono tornata per amore della mia famiglia: dei miei nipoti, del fidanzato ritrovato dopo ben 15 anni (fu il mio primo amore all’eta’ di 15 anni) e nella speranza di rifarmi una vita qui»

Con un mestiere che torna alle vecchie tradizioni: «Io ci provo con un negozio di vini sfusi , e non solo, scovati da mio cognato che è commerciante d vini,uve mosti da circa 30 anni a Besnate» Un negozio in fondo a via Milano, quasi all’incrocio con via Dandolo, che ha cambiato gestione proprio con il suo arrivo.

Per Alessia, besnatese, Non è facile: «Sto notando che e’ veramente dura, sia per le spese che bisogna affrontare, sia per una mentalita’ per me troppo chiusa in questo paese. Però io ci provo».