Alexandra Botezat entra nella rosa della Unet Yamamay

Foto varie di pallavolo

Con il sì della centrale Alexandra Botezat (classe 1998), si completa la rosa della Unet Yamamay Busto Arsizio per la stagione 2017/18. Botezat ha niziato la sua carriera nella stagione 2013-14 nel Bruel Volley Bassano, in Serie B1 e nella stagione 2014-15, chiamata da Marco Mencarelli, entra a far parte del Club Italia, dove rimane fino alla scorsa stagione, diventando una delle più promettenti centrali del panorama nazionale.

Nel 2015 Alexandra Botezat ha iniziato la sua avventura con le nazionali giovanili, vincendo la medaglia d’oro al campionato mondiale 2015 con la nazionale Under 18.

Botezat, attualmente impegnata a Santo Domingo con la nazionale Under 20 di Cristofani, in vista degli imminenti mondiali in Messico, commenta felice la decisione di vestire la maglia biancorossa: “Sono molto entusiasta di iniziare questa nuova esperienza, anche per me da piccola la UYBA era la squadra del cuore e non avrei mai pensato di poterci mai giocare un giorno. Oltre a questo, sono molto felice di ritrovare Ilaria Spirito e Beatrice Berti, ma anche di continuare il mio percorso con Alessia Orro e Vittoria Piani con cui sono praticamente cresciuta insieme in questi tre anni al Club Italia. Dal momento che per due anni abbiamo giocato al Palayamamay, l’anno prossimo sarà come giocare “in casa”, nel palazzetto più bello d’Italia e con i tifosi più calorosi. Dal punto di vista personale spero che questa esperienza contribuisca ancora alla mia crescita pallavolistica e conoscendo il “Menca” sono sicura che sarà sicuramente così”.

Questa dunque la rosa UYBA per la stagione 2017/18:

Palleggiatrici: Orro, Dall’Igna

Centrali: Stufi, Berti, Botezat

Schiacciatrici: Gennari, Bartsch, Wilhite, Chausheva, Piani

Opposto: Diouf

Liberi: Spirito, Negretti

Allenatore: Marco Mencarelli

Secondo allenatore: Marco Musso