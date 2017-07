Alfieri chiede spiegazioni e garanzie sui servizi agli anziani

Sulla chiusura improvvisa dei servizi di assistenza agli anziani interviene il segretario lombardo del PD Alessandro Alfieri.

In una nota annuncia di aver presentato in Consiglio regionale un’interrogazione diretta alla Giunta e all’assessore Gallera: «Ancora una volta Regione Lombardia impone ai territori decisioni che penalizzano i cittadini senza nessuna adeguata comunicazione. E ancora una volta bisogna correre ai ripari».

In particolare, Alfieri vuole sapere : «come intendono procedere per assicurare alle persone anziane affette da patologie psicogeriatriche e/o non autosufficienti la possibilità di continuare a beneficiare della misura “Rsa aperta” nell’ottica del benessere sia dell’assistito sia del nucleo familiare, spesso solo ad affrontare i carichi assistenziali e le problematiche annesse. Non bastano generiche promesse: la Giunta deve assumersi le sue responsabilità e indicare, nero su bianco, se e cosa intende fare per garantire un servizio così importante in modo continuativo. Non è la prima volta che decisioni così pesanti per la nostra provincia non solo non vengono condivise, ma neanche comunicate per tempo: i cittadini, soprattutto i più fragili, meritano rispetto e servizi all’altezza della Lombardia».