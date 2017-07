Alla scoperta della grotta di Lourdes a Bizzozero

A Varese c’è una grotta di Lourdes.

E’ dietro la chiesa di sant’Evasio, nel quartiere di Bizzozero: la si raggiunge con un piccolo percorso di scale, non in ottime condizioni ma percorribili, che portano non solo in questo luogo di raccoglimento realizzato – sulla falsariga dell’originale – nei primi anni del 900 e concluso nel 1923, con una piccola ma originale via Crucis, ma anche al uno dei tre lavatoi del quartiere (via però al momento poco praticabile) e ad un anello che riporta in via Carletto Ferrari (via disegnata ma anch’essa al momento impraticabile).

Per vederla, ci siamo fatti portare fino a lì da Mario Bianchi, amministratore di Bizzozero.net. che ci ha fatto da cicerone su quel percorso, tutto da vedere: da li si vede anche il poderoso lavoro di allargamento della chiesa di sant’Evasio, che poggia letteralmente su dei bastioni realizzati appositamente per renderla più grande.

nel video, la nostra piccola “gita”: che potete fare anche voi, con un po’ di attenzione e delle belle scarpe da ginnastica.