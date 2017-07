Alla scoperta delle grotte del parco, anche in fotografia

Apertura Grotta Remeron

La Biblioteca di Barasso, in collaborazione con l’Associazione Amici Grotta Remeron organizza una conferenza dedicata al Parco del Campo dei Fiori e soprattutto alla Grotta Remeron ed alle grotte presenti nel Parco. Appuntamento per venerdì 22 settembre, alla Casa del Sole di Barasso, Via Al Piano 8. Relatrice dell’incontro sarà la dottoressa Donatella Reggiori.

Durante la serata saranno premiati i vincitori del Concorso Fotografico Amatoriale: 1. I sentieri del parco (natura e paesaggi all’interno del Parco del Campo dei Fiori)

2. Ma che parco sei? (particolari anime boschive del Parco del Campo dei Fiori)

Per partecipare al concorso fotografico: fino al 10/09 potete inviare le foto al nostro indirizzo email biblioteca.barasso@gmail.com o consegnarle già stampate presso gli uffici del Comune di Barasso. Saranno ammesse esclusivamente foto originali, scattate personalmente dai partecipanti: il Parco del Campo dei Fiori dovrà essere elemento sempre presente nelle foto presentate. Ogni concorrente può presentare una sola fotografia per categoria. Si veda regolamento del concorso incluso nella locandina. La partecipazione alla serata e al concorso sono completamente gratuite.