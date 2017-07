Alla scoperta dell’orrido di Cunardo per la festa dell’Estate

orrido di Cunardo - grotte di cunardo

Domenica 16 luglio, a Cunardo, il Gruppo Grotte CAI Carnago ed il Gruppo Speleologico Prealpino organizzano la Festa dell’Estate alle Grotte di Cunardo (Orrido di Cunardo).

Gli speleologi accompagneranno gli intervenuti in visita alla grotta naturale lungo un percorso di circa 250 metri che si percorrerà in andata-ritorno, per la durata di circa 20-25 minuti.

Le visite verranno organizzate per gruppi, in continuità tra le 10 e le 17, e gli accompagnatori forniranno casco con illuminazione elettrica. L’ingresso è gratuito.