Alle aziende varesine piace la Germania

Una giornata di incontri business to business per valorizzare i prodotti varesini in quella Germania che già costituisce il loro primo mercato di sbocco, con oltre 1 miliardo e 200 milioni di export annui. L’impegno di Camera di Commercio in sinergia con Provex a supporto dell’internazionalizzazione del nostro sistema economico vede un nuovo appuntamento, fissato per l’8 settembre nella sale del Centro Congressi Ville Ponti. In quella circostanza, grazie alla collaborazione di Itkam (Camera di Commercio italiana per la Germania) e BME (Associazione che raggruppa oltre 9.000 uffici acquisti tedeschi), saranno a Varese numerosi buyer dei settori automotive, meccanica e plastica, in rappresentanza di una ventina di aziende tedesche interessate a incontrare fornitori italiani. Un passaggio importante, quindi, lungo un percorso avviato da Camera di Commercio e Provex con Itkam e Bme nel 2014 e che, finora, ha già visto il realizzarsi di 124 incontri business to business.

Ritornando all’appuntamento dell’8 settembre, per motivi organizzativi le domande d’iscrizione da parte delle imprese varesine dovranno pervenire entro martedì 18 luglio compilando la scheda disponibile sul sito della Camera di Commercio www.va.camcom.it, seguendo il percorso “Convegni e Seminari » Internazionalizzazione”.