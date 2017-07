All’Expo di Astana protagonista Alessandro Volta

alessandro volta angera

Ha preso il via lo scorso 10 giugno Expo Astana 2017, che vede la partecipazione di quasi cento Paesi e numerose aziende private e che sta riscontrando un importante flusso di visitatori: ad oggi le presenze sono circa 500.000, con una media costante di circa 25.000 presenze giornaliere.

Durante i tre mesi dell’Esposizione Universale (l’evento chiuderà il 10 settembre) Como sarà protagonista: la centralità delle tematiche legate all’energia – tema di Expo Astana 2017 – insieme alla ricerca e alla divulgazione scientifica promosse dalla Fondazione Alessandro Volta hanno permesso che la stessa organizzazione fosse inserita tra i partner ufficiali di Padiglione Italia.

All’interno del Padiglione i visitatori possono ammirare lo “Spazio Alessandro Volta”, con una proiezione di 4 minuti (realizzata dalla casa di produzione comasca OLO Creative Farm) che descrive la vita, le scoperte e l’eredità lasciata dallo scienziato comasco, con particolare riferimento ai luoghi che lo videro protagonista, con conseguente rimando al territorio in ottica turistica. Inoltre, nello stesso spazio, è presente un braccio robotico della startup Caracol, insediata nel Parco Scientifico di Lomazzo ComoNExT, che realizza in tempo reale disegni grafici sulle scoperte di Volta.

«Como è l’unica città italiana ad avere una presenza all’interno del padiglione Italia ad Expo2017 in Kazakhistan. Non è cosa da poco e non era scontato riuscirci – spiega Mauro Frangi, Presidente della Fondazione Volta – È il coronamento di un lavoro di squadra durato quasi due anni voluto per valorizzare l’eredità e la figura di Alessandro Volta in un contesto internazionale che ha al centro il tema dell’energia per il futuro e reso possibile grazie all’impegno costante della Fondazione e della sua Direzione, Salvatore Amura prima e Claudia Striato, poi. l supporto di Comune di Como, Camera di Commercio e Fondazione Cariplo e la positiva relazione con l’Ambasciatore Italiano in Kazakistan ci hanno consentito di vincere questa sfida, che a qualcuno sembrava velleitaria quando è stata lanciata. Invece chi visiterà il Padiglione Italia per tutta la durata dell’esposizione incontrerà Volta e la sua eredità e, nel contempo, il nostro territorio, la sua bellezza e alcune eccellenze tecnologiche delle nostre imprese».

Il video realizzato e presente nel Padiglione Italia ad Expo 2017 (dove è proiettata una versione in lingua russa):

– versione inglese: https://youtu.be/uNjGMuSr7Oo