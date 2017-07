Cade sul sentiero all’Alpe Pradecolo, recuperata dall’elisoccorso

Mattinata di lavoro in quota per i Vigili del Fuoco di Luino che poco dopo le 11 di oggi, domenica 30 luglio, sono intervenuti nel comune di Dumenza in località “Pradecolo” per soccorrere un’escursionista.

La donna, 56 anni, stava facendo una camminata nei boschi dell’alto Verbano quando è scivolata in una zona impervia.

Sul posto, oltre alla squadra di terra sono intervenuti gli specialisti del S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) di Varese, gli elisoccorritori con l‘elicottero “Drago 84″ di stanza a Malpensa e i volontari del Soccorso alpino.

Grazie ad un lavoro congiunto tra enti la donna è stata recuperata dall’elicottero tramite il verricello e successivamente affidata alle cure del personale sanitario.

La donna è arrivata poco dopo le 13 all‘ospedale di Luino dove è stata visitata per accertamenti.