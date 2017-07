Alpini in festa in un weekend a tutta birra

cappello alpino piuma

Ecco gli appuntamenti del fine settimana:

Meteo – Sarà un pieno weekend estivo quello di sabato 15 e domenica 16 luglio.

Secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino, sabato il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Qualche cumulo nel pomeriggio in montagna. Clima asciutto con debole vento da Nord. Temperature massime in lieve aumento. Caldo e secco. Domenica tempo ben soleggiato con qualche banco nuvoloso di primo mattino e poche nuvole nel pomeriggio sulle Alpi. Asciutto. Caldo secco e gradevole. Sulle Alpi zero termico verso 3600m.

Varese - Venerdì 14 luglio c’è la Shopping by Night. Negozi aperti alla sera dalle ore 21.00 alle ore 24.00 in centro città.

Varese- Sabato e domenica nel centro storico (via Marconi, piazza Marsala, piazza Battistero e piazza San Vittore) appuntamento con “Il Paese dei Sapori”, mercato alimentare. Tra le bancarelle si potranno trovare prodotti alimentari locali, regionali e italiani: dalle specialità del nostro territorio e della Lombardia passando dalla Toscana e fino al Trentino.

Varese - Inizia sabato 15 luglio il Varese Gospel Festival con il workshop con Michelle Prather, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30. Appuntamento al Teatro “G. Santuccio”. Info e prenotazioni su: prenotazioni@solevoci.it – www.varesegospel.it.

Varese - Sabato 15 luglio concerto bandistico del Corpo musicale Libertà di Rasa, ore 21.30 a Casa Tognola (Via G. Cattorini, 14) con il Maestro Sgobbi Davide. Branimper banda, musica classica, colonne sonore da film.

Varese - Sabato 15 luglio per il Black & Blue Festival concerto con Veronica Sbergia, Max de Bernardi, Twin Cities Gospel Choir, Michelle Prather. Appuntamento alle 21, alla struttura dei Giardini estensi (Ingresso: 7€). www.varesegospel.it.

Varese - Sabato 15 luglio appuntamento con la proiezione del film “Mine” per Movie Rider, alle ore 21.30 al quartiere Belforte, parcheggio comunale di via Brunicosabato.

Varese - Al via la rassegna “Apparizioni” di Betty e Chicco Colombo. Il primo appuntamento sarà il 15 ( in caso di maltempo il 16) luglio ore 18 nel parco di Villa Mylius per un’apparizione dedicata al cibo e a ricette più o meno inedite e famose – Tutto il programma

Varese - La “Basket Fest” porta i canestri nel cuore della città. Sfide di 3 contro 3 (i vincitori alle finali nazionali), musica, cibo e incontri con i giocatori: tutto in piazza Montegrappa, sabato 15 - Tutto il programma

Capolago – Torna la kermesse organizzata dal gruppo Alfonso Rodili insieme alla banda Giuseppe Verdi. L’immancabile “festa al bosco”, come la chiamano affettuosamente organizzatori, apre le danze venerdì 14 luglio alle ore 19 e andrà avanti per dieci giorni – Tutto il programma

Schiranna/ Bisuschio - Cresce il progetto Varese4U, nato per valorizzare i beni Unesco della provincia di Varese. Domenica 16 luglio sono in programma due nuove “esperienze” per scoprire l’Isolino Virginia e del Monte San Giorgio. Sono infatti aperte le iscrizioni ai due diversi tour in pullman della Morandi Tour, con visite guidate. – Tutte le informazioni

Albizzate – Gli Alpini di Albizzate sono in festa sabato e domenica, al paese della Valdarno per un evento straordinario (in piazza 4 novembre), giunto alla seconda edizione: il Mountain Country Albizzate. - Tutto il programma

Azzate - A Villa Mazzocchi in piazza Giovanni XXIII da venerdì a domenica festa degli alpini.

Malnate – Da venerdì 14 a domenica 16 luglio, presso l’Area Feste di Malnate, nell’ambito della manifestazione Festateggiando, week end della birra e festa brasilera. – Tutto il programma

Casale Litta - La passione per le danze popolari è esplosa anche a Varese e così il week end del 14-15-16 luglio 2017 a Casale Litta si svolgerà la seconda edizione del Big Bang Folk Festival. Il programma è ricchissimo: concerti e stage di danza con gruppi musicali e insegnanti italiani ed europei, possibilità di campeggiare nel parco, bar, cucina, le tante attività del fuori festival con la partecipazione di interessanti realtà della zona e poi musica e danze fino a tarda notte. - Tutto il programma

Ternate - Torna “WOODinSTOCK 2017″, quattro giorni di musica per la lotta al Parkinson. L’evento è dal 13 al 16 luglio al parco Berrini di Ternate (VA). Tantissime le band presenti e il ricavato sarà donato alla ricerca per la lotta alla malattia di Parkinson - Tutto il programma

Cunardo – Dal 14 al 23 luglio torna a Cunardo il Festival Internazionale del Folklore, organizzato dal gruppo folk I Tencitt. Anche quest’anno la manifestazione, giunta alla sua 32° edizione, ci regalerà due settimane di danze, musiche, colori, tradizioni e amicizia, trasformando Cunardo nell’ombelico del mondo. - Tutto il programma

Cuveglio - Festa della polenta, sabato e domenica, in baita Santa Maria con stand gastronomico e concerti live.

Cittiglio - Appuntamento a Vararo per domenica 16 luglio. Nella piccola frazione di Cittiglio torna l’appuntamento con “Vararo Country Fest”, dalle 10 di mattino fino a sera. In programma battesimo della sella, spettacolo con cavalli americani, mercatino, canti e balli country, stand gastronomico. La manifestazione è organizzata, come sempre, dall’Associazione Vivi Vararo.

Gemonio – Per un fine settimana il parco delle feste di via Curti a Gemonio si trasforma in un grande saloon del far west: torna infatti sabato 15 e domenica 16 luglio l’edizione 2017 della festa country “Old Wild Gemonio”. - Tutto il programma

Laveno Mombello - Torna Panzerock per la sua undicesima edizione. L’appuntamento è per venerdì 13 e sabato 14 luglio a Parco degli Alpini di Laveno Mombello dove panzerotti, musica e birra saranno i protagonisti. Dalle 19 infatti, sarà aperto lo stand gastronico mentre alle 21 avranno inizio i concerti live. - Tutto il programma

Laveno Mombello - Sabato 15 luglio, dalle ore 17, si terrà il firmacopie de “Il Modigliani perduto” di Sergio Cova. Il romanzo vede come protagonista Giacomo Maran, ex falsario e ora esperto d’arte, che viene a conoscenza di un quadro ormai perduto e dimenticato. Recuperarlo: questa è la sua missione. Tuttavia la situazione si complicherà quando l’ex falsario verrà accusato di omicidio e dovrà scoprire chi vuole incastrarlo.

Cerro di Laveno Mombello - Music Beer e sport show per tutto il fine settimana sul lungolago di Caldè. Stand gastronomico e sport.

Luino - Al Parco a Lago il concerto di Enrico Ruggeri. L’apertura della serata di sabato 15 luglio a partire dalle ore 21 sarà con Francesco Pellicini e i Delfini di Acqua Dolce. - Tutto il programma

Maccagno con Pino e Veddasca - Domenica 16 luglio alle ore 17 all’Auditorium comunale (via Pietro Valsecchi 23), secondo appuntamento (dei cinque in programma) con il “Maccagno Lake Festival”. La danza da Vivaldi a Piazzolla è il titolo dello spettacolo in programma, durante il quale l’Orchestra da Camera “MusicArte” interpreterà le evoluzioni della danza dal settecento a oggi, concludendo con celebri tanghi argentini. - Tutto il programma

Bisuschio – Fine settimana di festa con gli Alpini a Bisuschio. La festa si svolge sabato 15 e domenica 16 luglio al Campo sportivo comunale di Bisuschio - Tutto il programma

Viggiù - Prosegue nel fine settimana a Viggiù la Festa patronale di Santo Stefano.

Sabato 15 luglio dopo la messa alle 18 nella chiesa del Rosario e l’apertura degli stand gastronomici alle 19, musica dalle 21 con il dj set di Radio Street. Alle 23 spettacolo pirotecnico - Tutto il programma

Vedano Olona -Edizione 2017 della Notte degli Artisti – Mezzanotte Bianca, l’evento più atteso dell’estate vedanese, in programma venerdì 14 luglio. Ricchissimo il programma dell’evento, che prevede una trentina di proposte – Tutto il programma

Sesto Calende - Tra sabato 15 e lunedì 17 luglio il Club73 organizza a Lentate Verbano (frazione di Sesto Calende) la 44esima edizione de “i tre dì in cumpagnia”. Le tre serate saranno allietate da musica con orchestre e danze, accompagnate dal tradizionale stand gastronomico. Immancabile il gioco del salto dell’oca, tradizione portata avanti dall’Ottocento, da sempre garanzia di grasse risate. Come ogni anno l’intero ricavato sarà devoluto in beneficienza.

Gornate Olona – Venerdì 14 luglio, dalle 21, il Monastero di Torba, inserito nelle Liste del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, ospiterà la conferenza “La missione New Horizons e i misteri di Plutone” a cura del fisico e divulgatore scientifico Fabrizio Toia. L’esperto racconterà le esplorazioni della sonda NASA New Horizons che nel 2015, dopo nove anni di viaggio, ha raggiunto il “pianeta nano” per studiarlo a fondo e rivelarne le caratteristiche. Dopo l’incontro è in programma l’osservazione astronomica con telescopi dell’osservatorio. – Tutto il programma

Gornate Olona - Sabato 15 e domenica 16 luglio, al Parco Comunale in via Vittorio Veneto a Gornate Olona, arriva Beer&Beach Fest. - Tutto il programma

Canton Ticino - E’ tutto pronto per la 21esima edizione del Festival Ticino Musica, che si svolgerà dal 16 al 29 luglio in 16 località ticinesi, da Ascona a Ligornetto, da Lugano a Biasca a Rovio. In totale, saranno 70 i concerti offerti al pubblico, di cui 55 gratuiti.

Solbiate Olona – Dal 13 al 16 e dal 20 al 23 luglio, presso il Parco Feste di Via San Vito a Solbiate Olona, la Pro Loco di Solbiate Olona organizza “Solbiate a tutta birra” con birra artigianale, cena bavarese e musica live - Tutto il programma

Carnago - Dal 13 al 16 luglio torna la Festa del Gruppo Alpini di Carnago, presso l’Area Feste di Carnago. Alle ore 19, apertura dello stand gastronomico; sabato e domenica servizio al tavolo. Ogni venerdì, sabato e domenica sera, pizza con forno a legna. Cucina con specialità di carne e pesce - Tutto il programma

Casorate Sempione - Anche quest’anno si svolgerà l’ormai tradizionale festa d’estate organizzata dai volontari Croce Rossa di Gallarate. La tre giorni, dal 14 al 16 luglio, si tiene all’ area festa di Casorate Sempione. Tre giorni di attività sportive e non solo: apertura affidata all’arrivo della fiaccola venerdì 14 luglio alle 19. – Tutto il programma

Gorla Maggiore – Torna “galoppando” Distillati Sonori, torna ad animare l’area feste di via Sabotino a Gorla Maggiore. Appuntamento per sabato 15 e domenica 16 luglio per il festival che unisce alla musica live, performance artistiche, intrattenimenti per adulti, bambini e una ricca offerta gastronomica con birre e vini artigianali. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Dal 14 al 16 luglio il Pro Patria Club propone l’ottava edizione della Festa della Birra Biancoblù: tre giorni intensi di balli, musiche, concerti, mercatini di hobbistica, collezionismo, modernariato e… fiumi di birra. La festa, a ingresso libero e a scopo benefico, si terrà al Museo del Tessile, anche in caso di pioggia. – Tutto il programma

Ferno – Nella struttura polifunzionale Vela in via Pedrotti sabato paella con sangria e tango argentino.

Gallarate – Sabato 15 luglio, alle 21.00, Flaviano Braga e Simone Mauri, rispettivamente alla fisarmonica e al clarinetto basso, proporranno brani originali che si avvicinano a un linguaggio jazzistico pur mantenendo spesso sonorità vicine alla musica etnica e al folk. Appuntamento al Maga, ingresso libero. In caso di pioggia, tutti gli eventi si terranno all’interno del museo. - Tutto il programma

Gallarate - È la più antica ricorrenza della tradizione gallaratese e si celebra da sabato a lunedì 17 luglio in occasione della ricorrenza della Madonna del Carmine (la cui statua è in vicolo Volpe).

Gallarate - Flavio Oreglio è il secondo ospite con un «Recital» dove è pronto a elargire al pubblico, con la consueta ironia intelligente, aforismi e piccole poesie che illuminano le contraddizioni della quotidianità. Domenica 16 luglio a Gallarate, Palazzo Broletto, via Cavour 2, ore 21, gratuito.

Golasecca - Festa spagnola, sabato e domenica con la paella di Don paella, sangria e tante specialità. Appuntamento in piazza Libertà.

Oggiona con Santo Stefano - Padania Fest al Rifugio Carabelli: è in programma da venerdì 14 a domenica 16 luglio. Tra le novità “sagra dello spiedo” e gara di Mtb.

Castellanza – Sabato 15 luglio, dalle 17, le vie e piazze di Castellanza saranno animate dalla terza edizione della Notte Bianca, la manifestazione organizzata dal Gruppo Giovani Castellanzesi, con il patrocinio della Città di Castellanza, che promette una nottata all’insegna del divertimento. – Tutto il programma

Tradate - La IMSB- Italia Marching Show Bands, torna in provincia di Varese. Sabato 15 luglio scenderanno in campo ben sei delle migliori Marching Band italiane, a proporre al pubblico gli show preparati nel corso di quest’anno - Tutto il programma

Saronno - Sabato sera con la “battaglia dei cuscini”. L’evento, un’assoluta novità per la città degli amaretti, si terrà sabato 15 luglio alle 21 in piazza Libertà. A dar vita alla battaglia saranno proprio i saronnesi, di tutte le età - Tutto il programma

Bielmonte – Sono tantissime le attività e le esperienze da vivere nel fine settimana all’Oasi Zegna. Prende il via questo fine settimana infatti, la quarta edizione del Bielmonte Outdoor Festival; l’appuntamento è per il 16 e il 23 luglio con eventi dedicato a tutta la famiglia e a chi vuole praticare sport all’aria aperta. - Tutto il programma