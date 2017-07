Altra mossa della Sab Volley: c’è anche Cecchetto

Pallavolo Sab Grima Volley Legnano

Prosegue l’opera di costruzione della nuova Sab Volley Legnano che, in attesa di essere ammessa alla Serie A1, continua ad aggiungere giocatrici “da massima categoria” alla propria rosa.

Dopo gli acquisti sul mercato straniero di Ogoms e Pencova, la squadra legnanese ha messo sotto contratto Giada Cecchetto, 26enne libero milanese che vanta una buona esperienza ad alto livello culminata con la vittoria della Champions League 2016 con la maglia della Pomì Casalmaggiore.

Cecchetto sarà dunque l‘alternativa a Silvia Lussana nel ruolo principe della fase difensiva: cresciuta nel vivaio della Pro Patria Milano la giocatrice ha poi vestito le maglia del Sanda Volley arrivando in A1 nel 2012 con Giaveno. Poi Cecchetto ha giocato in B1 (Corato), A2 (Piacenza) e appunto di nuovo A1 ed Europa con la Pomì con la quale ha vinto la Supercoppa Italiana e la Champions come riserva di Sirressi.

Lo scorso anno Cecchetto è tornata in A2 per giocare con la Volalto Caserta e nel frattempo ha ha proseguito l’esperienza da giocatrice ad alto livello di beach volley, specialità con la quale ha conquistato una Coppa Italia e che la vede impegnata anche nell’estate in corso.

«Lo scorso anno mi sono allenata con la SAB nell’ultima parte della stagione – ricorda Giada – per cui conosco bene l’ambiente e sono sicura che mi troverò bene. Stimo molto l’allenatore Andrea Pistola e ho già confidenza con alcune delle mie nuove compagne di squadra come Caracuta, Mingardi e Coneo: potremo contare certamente su un bel gruppo dal punto di vista umano, ma credo che la squadra sarà anche molto competitiva».