Amici di Boarezzo, iniziala stagione all’antico borgo

Boarezzo

Un borgo fresco e raccolto, il Villaggio artistico Grandi Tabacchi, a Boarezzo, frazione montana di Valganna da cui si domina la valle e da dove domenica prossima, il 9 luglio, partirà la rassegna culturale di eventi da qui fino approssimo autunno.

Le iniziative sonda cura di un’associazione – gli Amici di Boarezzo – che cercano di valorizzare le potenzialità di questo luogo magico.

Si parte, come si diceva, il 9 luglio con la Festa del patrono San Giovanni Battista: domenica pomeriggio ci sarà la Santa Messa, processione e tradizionale incanto dei canestri presso la piazzetta della sede.

15 luglio: spettacolo di intrattenimento “Talenti a Boarezzo” in collaborazione con la

compagnia Scusate il disturbo di Valganna ore 20.30 presso la piazzetta Salvadori.

9 agosto: S.Lorenzo…..notte sotto le stelle dalle ore 21.30 ritrovo in sede.

12-13 agosto:Torneo di dama ore 21.00 sulla grande scacchiera della piazzetta. Iscrizione in loco.

20 agosto: Assemblea annuale ordinaria ore 10.00 in sede.

26 agosto: Pranzo sociale ore 12.30 in piazzetta.

9 settembre: Sabato musicale con i TriBeatles (Tribute Band Beatles) ore 20.30 in piazzetta

15 ottobre: Castagnata in allegria a Boarezzo.

8 dicembre: Allestiamo insieme il presepe al lavatoio: ore 10 a seguire scambio di auguri presso la sede.