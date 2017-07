Anas: lavori sulle Statali del Comasco

galeria statale regina cernobbio

Anas comunica che sulla strada statale 36 ‘del lago di Como e dello Spluga’ in orario notturno saranno chiuse le gallerie ‘Attraversamento di Lecco’ e ‘San Martino’ secondo le seguenti modalità: carreggiata nord, dalle ore 21.00 del 6 agosto alle ore 5.00 del 7 agosto chiusura dal km 50,650 in corrispondenza dell’uscita di Lecco Centro e il km 55,700 in corrispondenza dell`ingresso di Lecco Orsa; in carreggiata Sud, dalle ore 21.00 del 7 agosto alle ore 5.00 dell’8 agosto, chiusura del tratto compreso tra il km 55,700 in corrispondenza dell`uscita di Lecco Orsa e il km 50,150, in corrispondenza dell`ingresso di Lecco Valsassina.

In provincia di Como, sulla strada statale 340 ‘Regina’ nel tratto compreso tra il km 0,800 e il km 3,200 sarà chiusa al traffico la galleria Cernobbio, nella notte (fascia oraria 21.00-5.00) tra il 2 e il 3 agosto. I percorsi alternativi, indicati in loco, si articoleranno lungo la viabilità locale e provinciale.

Sempre sulla strada statale 340 ‘Regina’, sarà chiusa la galleria Brienno, in orario notturno dalle ore 23.00 del 3 agosto alle ore 5.00 del 4 agosto, tra il km 13,600 e il km 14,950 nel territorio comunale di Brienno, in provincia di Como.

Il percorso alternativo, segnalato in loco tramite segnaletica provvisoria, si articolerà secondo le seguenti modalità: i veicoli con massa a pieno carico inferiore alle 3,5 tonnellate percorreranno la ex SS340 all`interno del territorio comunale di Brienno mentre quelli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate percorreranno la galleria chiusa al traffico, con una `scorta tecnica` effettuata a cura del concessionario Tunnel Gest.

Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione `VAI Anas Plus`, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800 841 148.