Anche l’Ordine dei giornalisti della Toscana sostiene DigitaLife

Anche l’Ordine dei giornalisti della Toscana sostiene la produzione di DigitaLife, il docufilm che racconterà i cambiamenti che internet e il digitale hanno portato nel mondo.

Il giornalismo, come e forse molto più di tanti altri settori, è stato totalmente travolto con l’arrivo di internet e delle tecnologie digitali.

Per questo anche l’Ordine dei Giornalisti della Toscana ha scelto di aderire al progetto e di lanciare, insieme a DigitaLife una domanda dedicata proprio ai giornalisti:

Raccontate di voi, realizzate un video, mostrate quello che volete: i vostri pensieri, i paradossi, quello che vivete ogni giorno della vostra vita, quello che vi manca. Insomma, in totale libertà, guardate il mondo che vi circonda, raccontate la vostra esperienza. Tutti i vostri video saranno pubblicati sul canale Youtube e sulla pagina Facebook. e qualcuno sarà scelto per entrare nel montaggio finale del film Digitalife. L’ordine dei giornalisti della Toscana.

«È un progetto molto interessante che può aiutare il giornalismo non solo a ripercorrere la sua storia più recente ma anche e soprattutto a cercare di capire il futuro della nostra professione – ha commentato Carlo Bartoli, presidente di Ordine dei giornalisti della Toscana – La rete ha apportato sicuramente benefici al giornalismo ma ha anche evidenziato molte problematiche in parte, ancora irrisolte: dall’ampliamento delle fonti alla gratuità dell’accesso all’informazione, dall’adeguamento delle normative giuridiche (diffamazione, rettifica etc) alle fake news. Ci auguriamo che questo progetto possa contribuire a sviluppare una riflessione sul modo di fare giornalismo: per questo invitiamo tutti i colleghi a dare il proprio contributo».

Tutti i video verranno pubblicati in diversi spazi e coloro che parteciperanno con l’invio di un proprio filmato, riceveranno un riconoscimento da parte della produzione. Ogni due settimane, inoltre, sarà selezionato un filmato particolarmente rappresentativo dello spirito del film e all’autore verrà offerto un weekend per due persone in una località italiana. Tutti coloro che verranno scelti per far parte di DigitaLife saranno inseriti nei titoli di coda del film e nei credits ufficiali dell’opera.