Anche Luino prega per il piccolo Charlie

Foto varie

ll Comune di Luino con la Commissione Locale A.D.V.M. Il nido dei Gigli ha aderito all’iniziativa #Pray4Charlie che sta coinvolgendo tante persone in tutto il mondo per salvare la vita di Charlie (il bimbo inglese affetto da una rara malattia mitocondriale). In molte città si sono riunite persone le quali auspicano che la forza della preghiera possa dare qualche speranza di salvezza.

«Il piccolo Charlie è un grande guerriero! – commenta l’Assessore Caterina Franzetti – Quanto amore è riuscito a trasmettere in tutto il mondo, arrivando anche a Luino e ci vuole dire che la vita nelle difficoltà quotidiane va sempre affrontata con forza e speranza e va sempre sostenuta!»

Don Sergio Zambenetti ha consentito a dedicare un momento di preghiera

questa sera, 19 luglio al termine del rosario per la Madonna del Carmine previsto

alle 20.30 Presso le fontanelle del Parco a Lago, dove i bimbi abitualmente si

rincorrono nei giochi d’acqua, verrà esposto un cuore #savecharlie