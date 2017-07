Andrea Macchi per Eolo team vince la Orobie Ultra trail

Corsa

Andrea Macchi non si ferma più. Con la vittoria della Orobie Ultra Trail realizza una triplette incredibile. In giugno si era aggiudicato la gara dei 103km della Dolomiti Extreme Trail . Ha doppiato quel successo quindici giorni fa con la Gran Trail Courmayeur dominata dai colori della nota società di servizi per la connettività a Internet.

Andrea è salito sul podio più alto insieme a Paolo Rossi correndo in 23h 34′. Alle loro spalle Oliviero Bosatelli in 23h 43′.

A Courmayeur EOLO team era salito sui due podi più alti con Andrea Macchi di Gavirate che vince la 105km e Stefano Rinaldi di Cassano Magnago che si aggiudica la 75km.

La Orobie Grand Trail si snodava lungo tre percorsi la Ultra Gran Trail sui 140 km con 9500 mt di dislivello, la Gran Trail Orobie sui 70 km e 4200 mt di dislivello e la Bergamo Urban Trail sui 20 km e 700 mt di dislivello.

Luca Carrara si è aggiudicato la Gran Trail Orobie dove correva anche Luca Spada, presidente di Eolo.

Tutti gli articoli su EOLO TEAM.