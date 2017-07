Antartide, si è staccato un iceberg grande come la Liguria

foto varie di eventi vari

Un iceberg grande come la Liguria si è staccato dal fronte di ghiaccio in Antartide. Si tratta della piattaforma di ghiaccio Larsen C, 5/6 mila chilometri quadrati. Una spaccatura progressiva che è diventata realtà nei giorni scorsi. Il 6 luglio scorso poi le rilevazioni del satellite Esa Sentinel-1 hanno mostrato il distacco.

Un satellite statunitense ha osservato la ‘montagna’ mentre attraversava una regione nota come Piattaforma di Ghiaccio Larsen C. Gli scienziati si aspettavano questo fenomeno: da oltre un decennio osservavano lo sviluppo di un’enorme crepa nel Larsen C.

Il blocco di oltre 200 metri non dovrebbe spostarsi lontano e velocemente nel breve termine. Ma dovrà essere monitorato: correnti e venti potrebbero spingerlo verso nord, dove diventerebbe pericoloso per chi pesca.