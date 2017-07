Anziano investito, è grave

strisce pedonali seconda

Non si accorge del pedone e lo investe. È successo ieri sera, 17 luglio, attorno alle 18.30 a Giubiasco, nel Bellinzonase.

Un uomo di 61 anni alla guida della propria auto circolava sulla strada cantonale proveniente da Camorino. Giunto all’interno della rotonda di Piazza Grande, ha poi svoltato in direzione della Valle Morobbia.

Dopodiché in prossimità delle strisce pedonali non si è accorto di un 84enne domiciliato nella regione che stava attraversando da sinistra verso destra, andando ad investirlo per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che dopo aver prestato le prime cure al pedone lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. L’anziano ha riportato gravi ferite.