Aperte le iscrizioni all’Università dell’Insubria

All’Università degli Studi dell’Insubria è tempo di iscrizioni alle prove di ammissione per i corsi ad accesso programmato. Ecco il dettaglio delle scadenze.

Corsi a numero chiuso

C’è tempo fino al 28 luglio 2017 per perfezionare la domanda di iscrizione in modalità online alla prova di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesti Dentaria all’Università degli Studi dell’Insubria, secondo la procedura indicata sul bando pubblicato sul sito www.uninsubria.it. La prova è fissata, a livello nazionale, per il giorno martedì 5 settembre, i posti a disposizione sono rispettivamente: 158 (Medicina e Chirurgia) e 16(Odontoiatria e Protesi Dentaria) oltre a quelli riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero.

Per i Corsi di Laurea Triennali per le Professioni Sanitarie la domanda diiscrizione alla prova di ammissione va presentata online collegandosi al sito web dell’Università degli Studi dell’Insubria (www.uninsubria.it – Servizi Web Segreterie Studenti) entro le ore 12 del 21 agosto 2017. La prova è fissata, a livello nazionale, per il giorno 13 settembre 2017 e i posti a disposizione in totale sono: 293 oltre a quelli riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero. Il Corso di laurea triennale inInfermieristica, mette a disposizione 146 posti: 73 posti per la sede diVarese, 73 posti per la sede di Como. I posti disponibili per gli altri corsi, che hanno tutti sede a Varese, sono: Corso di laurea triennale in Ostetricia,16 posti; Corso di laurea triennale in Fisioterapia, 40 posti; Corso di laurea triennale in Educazione Professionale, 60 posti;. Corso di laurea triennale in Igiene Dentale, 23 posti; Corso di laurea triennale in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, 8 posti.

Corsi a numero chiuso locale

Anche per quanto riguarda gli altri Corsi ad accesso programmato locale la domanda di iscrizione alla prova di ammissione va presentata online collegandosi al sito web dell’Università degli Studi dell’Insubria (www.uninsubria.it – Servizi Web Segreterie Studenti).

Per il Corso di Laurea Triennale in Scienze Motorie, sede di Varese, la domanda va presentata entro le ore 12 del 21 agosto 2017. Le prove sono fissate per venerdì 8 settembre e i posti disponibili sono 120 oltre a quelli riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero.

Per il Corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Interlinguistica e Interculturale, sede Como, i posti sono 220 (oltre a 30 posti riservati ai cittadini comunitari residenti all’estero) e le domande verranno accettate fino a esaurimento posti, in base all’ordine cronologico: è possibile presentare la domanda dal 18 luglio all’ 11 agosto, in caso di posti ancora disponibili le iscrizioni saranno aperte nuovamente dal 25 agosto al 15 settembre. Anche per i Corsi di Laurea Triennali in Scienze biologiche (120 posti) e Biotecnologie (215 posti) oltre a quelli riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero, le domande saranno accettate in base all’ordine cronologico di arrivo dal 17 luglio all’11 agosto e dal 28 agosto al 15 settembre 2017.

Corsi ad accesso libero

Per tutti gli altri Corsi di Laurea ad accesso libero, Triennali e Magistrali a ciclo unico, le iscrizioni partono il 1° agosto e si concludono il 2 ottobre. Dal 3 ottobre è ancora possibile immatricolarsi con un obbligo di mora di 50 euro e dal 1° novembre la mora ammonta a 100 euro.

Oltre il 30 novembre 2017 non è più consentita l’immatricolazione.

Corsi di Laurea Magistrale

Per i Corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico la presentazione della domanda di preiscrizione va dal 1° agosto al 31 ottobre 2017; Successivamente alla valutazione del titolo e al colloquio per la verifica della personale preparazione le immatricolazioni si effettuano entro 10 giorni e comunque non oltre il 31 gennaio 2018 se si consegue la laurea entro il 31 dicembre 2017 e comunque non oltre il 9 marzo 2018, se si consegue la laurea entro il 28 febbraio 2018.

Per tutte le informazioni consultare:

www.uninsubria.it.