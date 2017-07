Aperto il bando per due posti in mobilità per la Polizia locale

Polizia locale

Il Comune di Porto Ceresio ha pubblicato il bando per la copertura di due posti per agenti di Polizia locale in mobilità.

L’assunzione, a tempo indeterminato e con orario pieno, è riservata ad agenti già in servizio mediante l’istituto della mobilità esterna.

Le domande devono essere presentate al Comune di Porto Ceresio entro il termine tassaytivo del 1° settembre 2017, alle ore 12.

Qui il testo del bando con tutte le indicazioni per la presentazione della candidatura.