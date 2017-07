“Apparizioni” in mostra al Monastero

Foto di Cairate e Bolladello

Un progetto molto particolare, una mostra dal titolo “Apparizioni”, allestita negli antichi spazi, dalla storia tormentata, del Monastero di Cairate. La mopstra è curata dal critico d’arte Fabrizia Buzio Negri, in un luogo pieno di magia.

Dieci anni di chiusura, per una profonda eccezionale ristrutturazione, hanno donato il Monastero al pubblico e all’arte. Luogo ora sconsacrato, il prezioso monumento parla di un passato di epoca romana e poi longobarda che riporta al primo nucleo della comunità monastica e alla figura della badessa Manigunda. Fa parte del “quadrilatero benedettino” con il Chiostro di Voltorre, la Badia di San Gemolo a Ganna e Santa Caterina del Sasso.

L’ex Monastero dell’Assunta di Cairate, tra i più importanti esempi di Architettura

Romanica medioevale del Nord Italia, secondo la tradizione tramandata, venne fondato nel 737 d.C. da Manigunda, nobile longobarda legata alla corte regia di Pavia, per sciogliere un voto di sua guarigione.

Il Monastero, fortificato e dotato di fossato, diventò col tempo fra i più importanti del Nord Italia, possessore di tre quarti del territorio cairatese e di quattro mulini, vero centro economico e sociale della zona. La chiesa interna del Monastero presenta un bellissimo affresco del Luini, il chiostro è meravigliosamente perfetto e le sale della badessa rivelano affreschi interessantissimi. Un vero gioiello, con il mistero di presenze fantasmatiche dietro gli spessi muri, un mix di fenomeni discussi che sono finiti anche nella trasmissione “Mistero” in onda su Italia 1.

Tra storia e leggenda, gli artisti hanno interpretato le tante suggestioni del luogo antico.

Gli artisti:

Pierangela Cattini

un fantastico mondo di donne dalla surrealtà

Mirko Cervini

libera sperimentazione dell’assoluto meditativo

Giorgio Gessi

maestria e incanti dell’incisione su vetro

Martina Goetze

collage e colore: energia pura al femminile

Massimo Sgarlata

abbagliante e vitale l’iperrealismo naturalistico

Apparizioni

Monastero di Cairate (Varese)

settembre 2017 : sabato 9, domenica 10 e sabato 16, domenica 17.

Orari: sabato ore 14.00 – 18.00; domenica 10.00 – 12.00 e 14.00 – 18.00. INGRESSO LIBERO.

Info: tel. 335 5443223 (curatore) prolococairate@gmail.com

Vernissage: sabato 9 settembre alle ore 16 – Cocktail