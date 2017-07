Apparizioni: racconti di Betty e Chicco Colombo in città

chicco e betty colombo

Luoghi evocativi, conosciuti o ignoti, faranno da sfondo alle “Apparizioni” di Betty e Chicco Colombo.

I due popolari propongono un ciclo di otto date ( alcune doppie) in città grazie al sostegno di Comune, Camera di Commercio e il contributo di Regione Lombardia.

Si partirà da Villa Mylius per approdare alle sorgenti dell’Olona, al piantone di via Veratti, davanti al grande cedro dei Giardini estensi, sino alla terrazza del Mosè al Sacro Monte, al belvedere di San Fermo e al parco della Gualandra a Giubiano.

Saranno protagoniste le storie, di oggetti, animali, monumenti ma anche uomini e donne con un passato da riscoprire e rivitalizzare. Maestri nel raccogliere memorie e di farne copioni da divulgare, Betty e Chicco si rivolgono a un pubblico vario ed eterogeneo,con particolare attenzione alle famiglie: « Dal 2008 con Storie di Lago – ha raccontato Chicco Colombo – abbiamo iniziato a muoverci a piedi e a cavallo raccontando le storie che venivamo a scoprire, oltre alle bellezze del viaggio».

Racconti di lago, ma anche di monti, di fiumi, di alberi e di vita saranno protagonisti tra luglio e agosto in diversi punti della città: « È una bella occasione per scoprire e apprezzare luoghi sconosciuti – ha commentato l’assessore ai quartieri Francesca Strazzi – come il nuovissimo parco di Giubiano, un vero gioiello, oppure il centro storico di San Fermo».

Il primo appuntamento sarà il 15 ( in caso di maltempo il 16) luglio ore 18 nel parco di Villa Mylius per un’apparizione dedicata al cibo e a ricette più o meno inedite e famose

Si prosegue il 22 ( in caso di maltempo il 23) ore 18 alle sorgenti dell’Olona con ritrovo al Villaggio Gagnola della Rasa da dove si raggiungeranno le sorgenti per affrontare il tema delle apparizioni della natura.

Dalle sorgenti in mezzo a pareti di travertino, ci si sposta al Monte Legnone per uno spettacolo dedicato a Rosina Rossi, recentemente scomparsa, che della casa fui animatrice. Saranno letti i racconti di Gianni Rodari che della villa fu ospite.

Il 29 ( con rinvio al 30 per maltempo) alle ore 19 appuntamento al piantone di Via Veratti in centro città per raccontare lo stato di salute della grande pianta mentre, a seguire alle 19, ci si sposterà ai giardini estensi dove, sotto il cedro di Villa Mirabello, le apparizioni saranno dedicate agli “Amici alberi”.

In Agosto, il programma prosegue martedì 8 ( o 9 per maltempo) alle opre 18: alla Terrazza del Mosè del Sacro Monte dove Betty Colombo racconterà la storia dell’apparizione del coccodrillo ( la cui pelle è conservata al Museo Baroffio) e a seguire nel piazzalino della Torre Chicco narrerà la storia di Pingirometta. L’ultimo appuntamento di agosto sarà il 22 agosto ( o 23) alle ore 18: ritrovo al Parco Zanzi da dove, in bici, si raggiungerà il Park Tigros di Buguggiate dove verranno narrate le leggende legate al mondo della pesa.

Il 2 settembre ( o 3) si ritorna in città al Belvedere di San Fermo dove, alle 18, si affronterà il rapporto tra paesaggio, sguardi ed emozioni. Da qui ci si sposterà al lavatoio di via Aquileia a Valle Olona per parlare di acqua e trasparenza.

Il 9 (o 10) settembre alle ore 18 appuntamento con “Apparizioni in cammino” al parco della Guaralda.

Chiuderà la rassegna l’appuntamento del 16 ( o 17) settembre alla darsena di Cazzago Brabbia dove grazie anche alla presenza della cooperativa dei pescatori, verranno narrate storie di pesci.

Tutti gli spettacoli saranno gratuiti: l’organizzazione richiede solo la prenotazione per meglio organizzare l’accoglienza. È possibile telefonare al nr 393 3315016 oppure seguire le informazioni sulla pagina di Facebook “Apparizioni”.