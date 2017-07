Appello al Comune: \"Rinnoviamo il no a nuovi centri commerciali\"

E’ un vero e proprio appello all’assessore all’Urbanistica Maria Elena Pellicciotta, e per estensione dell’intera Amministrazione quello che arriva dalla lista civica Tu@Saronno per ribadire il divieto alla realizzazione di maxi strutture di vendita nell’ex Isotta Fraschini in modo che “si possa trovare per quell’area cruciale una soluzione migliore e condivisa che metta fortemente al centro dell’azione politica i reali bisogni della città. Un centro commerciale, sicuramente, non lo è”.

Una presa di posizione che arriva dopo la sentenza del Tar, in merito alla vicenda che vedere contrapposta l’Amministrazione comunale e la proprietà dell’area dismessa di via Milano. Il provvedimento di fatto annulla il divieto posto dalla passata Amministrazione, in sede di Pgt, sulla creazione di grandi strutture di vendita in città.

“Il Pgt vigente – rimarca la forza d’opposizione dopo un excursus della sentenza del Tar che ha rigetto la richiesta di un maxi risarcimento presentato dalla proprietà dell’area dismessa - ha saputo difendere il territorio dalla costruzione di un centro commerciale, un intervento che avrebbe irrimediabilmente compromesso la già ipercritica viabilità di via Varese e della città, con le relative conseguenze a livello di aumento dell’inquinamento atmosferico e acustico. Inoltre, avrebbe potuto mettere una pietra tombale sul commercio locale saronnese, già così sofferente”. La preoccupazione riguarda ora il futuro: “L’Amministrazione Fagioli ora deve decidere se confermare o meno quanto stabilito nel Pgt” Da qui l’invito dell’assessore all’Urbanistica Maria Elena Pellicciotta a “riflettere sull’accoglimento di questa possibilità ci vede senz’altro fortemente contrari”.