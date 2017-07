Appuntamento a Vararo per domenica 16 luglio. Nella piccola frazione di Cittiglio torna l’appuntamento con “Vararo Country Fest”, dalle 10 di mattino fino a sera. In programma battesimo della sella, spettacolo con cavalli americani, mercatino, canti e balli country, stand gastronomico. La manifestazione è organizzata, come sempre, dall’Associazione Vivi Vararo.