Apre l’azienda agricola di lamponi che fa lavorare studenti e disabili

More e lamponi

Verrà inaugurata satao 8 luglio alle ore 11 l’azienda agricola Biofruit. Si tratta di una giovanissima azienda agricola di Busto Arsizio che produce e vende a km 0 piccoli frutti (lamponi, more, fragoline di bosco, fragole, mirtilli). L’appuntamento è alle 11 con merenda alle ore 16 in via Lonate Pozzolo 1.

Biofruit di Claudio Millefanti è una start up agricola nata a seguito di un percorso di accompagnamento all’auto imprenditorialità, pensato e realizzato dalla Fondazione La Sorgente Onlus e dalle Acli provinciali di Varese.

Questo percorso di accompagnamento all’auto-imprenditorialità, iniziato nell’anno 2015, ha permesso in questi anni lo sviluppo e lo studio di questa idea imprenditoriale legata all’ambito agricolo e, nello specifico, alla coltivazione di piccoli frutti.

Dopo l’avvio dell’azienda, il trattamento del terreno e la piantumazione degli arbusti domani mattina, con l’apertura al pubblico e l’avvio della vendita diretta al pubblico, ci sarà la completa realizzazione.

L’azienda è nata per supportare attività lavorative giovanili in campo agricolo ma è caratterizzata da una forte vocazione sociale. Vi sono infatti ospitate le attività didattiche degli studenti del corso di operatore agricolo di Fondazione Enaip Lombardia – sede di Busto Arsizio e vengono promosse esperienze di formazione e inserimento lavorativo di persone con disabilità e difficoltà economiche.

Biofruit è coinvolta in un più ampio progetto di “agricoltura di vicinato” che prevede la realizzazione di attività culturali, educative e ricreative volte alla valorizzazione del territorio e ai suoi prodotti agroalimentari, allo scopo di accrescere la consapevolezza di consumatori e produttori rispetto ai principi del giusto consumo, del risparmio idrico-energetico e della qualità della nutrizione e dell’alimentazione.