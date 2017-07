Arcisate-Stabio, “garantiremo il collegamento Lugano-Malpensa”

tilo treni

Clima cordiale e la promessa di arrivare ad attivare in futuro il collegamento diretto Lugano-Malpensa, messo in forse nei mesi scorsi. È il risultato dell’incontro in Regio Insubrica sul nodo dell’Arcisate-Stabio, secondo l’assessore ai rapporti con la confederazione svizzera Francesca Brianza. «Un bilancio estremamente positivo», sintetizza la delegata, che oggi è intervenuta all’incontro con il governatore lombardo Roberto Maroni e il presidente del Canton Ticino Manuele Bertoli, alla sede della Regio Insubrica a Mezzana (in Canton Ticino).

L’incontro è stato convocato d’urgenza per ricomporre il dissidio nato sulla programmazione del servizio della nuova linea ferroviaria internazionale, con la comunicazione del Ticino del congelamento dei finanziamenti per 2 milioni di franchi. «Oggi archiviamo velocemente un capitolo di polemiche – prosegue Brianza – e ripartiamo, come sempre accade, con un’intesa con gli amici del Canton Ticino, per trovare soluzioni che siano efficaci ed efficienti per entrambi i territori».

Dal punto di vista dei tempi, «la cosa importante è pensare che l’Arcisate-Stabio dal dicembre 2017 sarà in funzione con quello che e’ lo scopo fondamentale per cui e’ nata, cioe’ un servizio rivolto ai pendolari e ai frontalieri, e quindi da dicembre 2017 vi sara’ un bacino importante di utenti. In seguito l’infrastruttura avra’ ulteriori ricadute per i territori – precisa Brianza – perche’ si amplierà con la linea per Malpensa che per noi è l’aeroporto di riferimento lombardo, in un’ottica di ulteriore potenziamento e miglioramento per arrivare a soddisfare anche le richieste da parte svizzera di un collegamento diretto Lugano-Malpensa».

varie

Maroni con Francesca Brianza e Alessandro Sorte, delegato alle infrastrutture e trasporti

«La soluzione è sicuramente più’ vicina di quanto non sembri. Al lavoro perche’ dal 2018 si arrivi ai dovuti collegamenti con Malpensa. Un bene per i nostri territori – conclude l’assessore – per la citta’ di Varese, per il Canton Ticino e la citta’ di

Lugano”.