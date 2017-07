Arcisate Stabio, giù l’ultimo diaframma: aperta la galleria della Bevera

Foto varie

Un altro passo verso la conclusione dei lavori della nuova linea ferroviaria Arcisate Stabio. Ieri è stato abbattuto l’ultimo diaframma della galleria della Bevera.

L’abbattimento rappresenta la conclusione delle opere di scavo del nuovo collegamento ferroviario.

Realizzato scavando in parallelo lato Varese e lato Stabio, il tunnel (lungo circa un chilometro) è costituito da un lungo tratto centrale realizzato in galleria naturale (860 metri) e da due tratti laterali realizzati in galleria artificiale.

Tra pochi giorni, comunica Rfi, inizieranno i lavori per la posa dei binari e in contemporanea saranno completate le opere di finitura delle stazioni e della linea.

Nelle prossime settimane si procederà con la posa del sistema di alimentazione elettrica dei treni e degli impianti di sicurezza e segnalamento per la circolazione ferroviaria.

Il ritmo dei lavori sul grande cantiere della Arcisate Stabio, che si estende da Induno Olona a Cantello e che comprende anche il tratto da Arcisate a Porto Ceresio è sostenuto, anche perché ormai mancano davvero pochi mesi all’avvio del nuovo collegamento.

Rfi ha nuovamente confermato l’avvio della tratta ferroviaria per il mese di dicembre.