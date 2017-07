Arianna Castiglioni in vasca alle 17.30 per la finale dei 50 metri rana

Arianna Castiglioni

Ultima giornata di gare a Budapest dove si stanno disputando i Mondiali 2017 di nuoto.

Alle 17,30 scende nuovamente in vasca la nostra Arianna Castiglioni, per la finale dei 50 rana. L’atleta bustocca si presenta con il sesto tempo complessivo e dovrà vedersela con l’americana Lilly King, con russa Yuliya Efimova, la statunitense Katie Meili e la lituana Ruta Meilutyte. In gara anche la britannica Sarah Vasey e la canadese Rachel Nicol.